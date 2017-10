Tesla Semi - wie dieser Lastwagen aussehen wird, ist eigentlich eher von untergeordnetem Interesse. Man redet von "Class 8 semi-trucks" (15+ Tonnen). Vielmehr sind die operativen Kosten und Einsatzbereiche dieser Lastwagen interessant und wichtig.

Experten rechnen, dass diese Trucks ca. 70% günstiger sind im Betrieb als herkömmliche Lastwagen im Zustellbereich von 300km. Dies würde die Cargo-Industrie revolutionieren.



“We believe TESLA’s reveal of its autonomous, electric "Class 8 semi-truck" this month could be the biggest catalyst in Trucking in decades and potentially set off separation between the technology leaders and the laggards among carriers, shippers, truck OEMs and suppliers.”



Jonas then lists a series of “key questions” which he then tries to answer:

- When will the truck go on sale? (we think 2020)

- How much will it cost? (we think $100k if separately leasing batteries)

- What can it do? (we think it could be an all-purpose Class 8 semi-truck rather than a limited application vehicle)

- How cost effective will it be? (we estimate an autonomous-electric truck can be up to 70% cheaper to operate than a regular truck).

- The analyst is of the opinion that Tesla Semi will have a range of 200-300 miles – primarily to support regional trucking routes.



- Furthermore, he expects Tesla to announce some major trucking partnerships for companies to operate early fleets of the new electric truck.