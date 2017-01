Die Manager, die für dieses hässliche Ungetüm verantwortlich sind, haben alle klamm heimlich ihre Garage voll mit Porsche, Ferrari & Co.!!!



Diese Kiste kann optisch allerhöchstens Star Treck - Fans gefallen.



Desweiteren kann dieser unsägliche PS-Hype bei Elektrofahrzeugen überhaupt nicht überzeugen. Wo bleibt die Kritik der sonst so kritischen Fachpresse?



Reine E-Fahrzeuge haben wenn überhaut Ihre Rechtfertigung im Massenmarkt - und da gibt es weit und breit kaum bezahlbare und im Alltag nützliche Lösungen.



An die deutsche Autopresse, die einheitlich überschwenglich, unkritisch und fast freudetaumelnd über Tesla & Co. berichtet, sei folgender Wunsch geäußert:



Bitte "hypt" nicht ohne nachzudenken alles was aus den USA kommt - nur weil die ihre Marketinshows abreißen.

Tut das, was eigentlich journalistische Ehrensache sein müsste. Testet die Fahrzeuge, prüft sie auf Herz und Nieren, macht Vergleichsfahrten mit bekannten Produkten. Prüft doch mal wie nachhaltig die Herstellung von E-Mobilität ist ( Batterien etc )

Sagt den Menschen, was es bedeuten würde (Thema: woher den Strom nehmen - Atomkraft - Kohlekraft etc.) wenn morgen am Tag 30-40 Prozent der Autos mit Strom fahren würden.



Vergleicht diese 1000 PS Beschleunigungswunder - wenn sie schon mit Sportwagen verglichen werden - mal 2 Runden auf der Nordschleife ...

Oder ganz simpel. Fahrt mal einen Tesla mit einem vergleichbaren Diesel oder Benziner von Düsseldorf nach München (für Mensche die beruflich das Auto nutzen müssen/wollen - eine ganz normale Strecke). Dies bitte nicht in dem völlig untypischen E-Autofreundlichen Tempo von 110 km/h sonder mal etwas zügiger mit 130 140 km/ wie es normale Menschen tun. .... ... (Verbrauch - Tanken - Laden).

Ganz zu schweigen davon, dass ich selten Kritik über Fahrverhalten auf Landstraßen gelesen habe - Stichwort: Dynamik - Hier nehmt ihr in Vergleichtests von normalen Autos alles auseinander, was nach Journalistenmeinung nicht die Fahrdynamik von BMW oder Porsche hat. usw usw usw.



Wenn die Journalisten der Auto-Presse dem nachkommen würden, könnten wir mal wieder anfangen objektiv über die E-Mobilität zu diskutieren. Mit allen Vor- und Nachteilen!!!!



Im Moment ist es scheinbar so, dass wenn eines dieser neuen Unternehmen ein Pieps macht, ihr unisono aus dem Häuschen, unkritisch und liebestrunken hinterher rennt.