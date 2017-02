Kundenansprüche verändern sich und die Autobauer müssen darauf reagieren. Modelle, die sich nicht verkaufen, positionieren sich damit klar auf der Streichliste. Aktuell ist der Rolls Royce Phantom auf dieser Liste, nicht, weil er sich nicht verkauft, sondern, weil die neue Generation ab Herbst 2017 in den Startlöchern steht. Ebenfalls nicht mehr zu bekommen ist der VW CC. Das viertürige Coupé wurde eingestellt, der Nachfolger kommt 2017 unter einem neuen Namen. Zum Jahresende 2016 wurde der Nissan Note aus dem Modellprogramm der Japaner gestrichen. Der neue Micra soll den alten Micra und den Note ersetzen. Bereits seit Ende August ist der BMW Z4 Geschichte. Die Produktion des Klappdachroadsters wurde eingestellt. Der Nachfolger, der wahrscheinlich Z5 heißen und nur noch ein Stoffverdeck tragen wird, kommt erst 2018. Bei Renault ist das Mégane Coupé aus dem Angebot verschwunden, bei Seat die Kombiversion des Ibiza, der Seat Ibiza ST.

Letzte neun Aston Martin DB9 bei Inspektion

Bei Volvo sorgt der Generationswechsel für eine Sortimentsausdünnung. Die 90er Familie mit S und V kommt, da müssen der V70, der XC70 sowie der S80 gehen. Aston Martin verabschiedet nach 12 Jahren Produktionszeit seinen DB9. Den Nachfolger DB11 stellte der Hersteller aus Gaydon schon vor einigen Monaten vor. Er setzt auf einen neuentwickelten V12. Das Aggregat saugt nicht mehr frei, sondern erhält Unterstützung von zwei Ladern. Am 22. Juli twitterte Aston Martin ein Bild aus der Fabrik. Neun DB9 warten darauf in einer Schlange auf ihre finale Abnahme. „Abschied von einer Ikone“, heißt es in dem Tweet. Die letzten Modelle schmücken eine Plakette des Personalisierungsserive „Q“ . Darunter steht auf einem weiteren Schild: „last of 9“.

In der letzten Streichwelle hatte es aber noch andere Modelle erwischt. Peugeot hat den RCZ und den 4008 aus dem Angebot genommen. Bei Opel wurde der Ampera gestrichen, bei Nissan ist der Pathfinder Geschichte und bei Toyota findet der Verso-S keine Fortsetzung.

Alle Modelle die uns bereits verlassen haben oder bald verlassen werden sehen Sie in der Fotoshow.