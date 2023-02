McLaren 750S 720S-Nachfolger kommt 2023

Als Nachfolger des 720S bringt McLaren noch in 2023 einen neuen Mittelmotorsportwagen der vermutlich 750S heißen wird.

Die Produktion des 720S hat McLaren eingestellt, aber ein mutmaßlicher Nachfolger steht bereits in den Startlöchern. Der dürfte den 720S ersetzen und dabei etwas näher an den 765LT heranrücken.

Weiterentwickelter 720S

Ein gänzlich neues Auto dürfen Fans jedoch nicht erwarten. Der vermutlich 750S getaufte Sportwagen setzt weiter auf das Mittelmotorkonzept des 720S, erhält allerdings in allen Bereichen eine Weiterentwicklung. Beobachter erwarten rund 750 PS Leistung aus dem vier Liter großen V8-Biturbo-Motor – daher der Name – sowie ein etwas aggressiver ausgelegtes Styling. Kommen dürfte der McLaren 750S erneut als Coupé und Cabrio. Der 750S wird dabei der letzte McLaren, der ohne Elektrifizierung an den Start geht.

Beim Interieur wird der bereits präsentierte Artura Elemente spenden. Premiere soll der neue McLaren schon im April 2023 feiern. Zu den Kunden rollt er dagegen wohl kaum vor Ende 2023. Der Preis dürfte sich irgendwo im Bereich von 330.000 Euro bewegen. Dennoch sollen bereits zahlreiche Kunden zugeschlagen und sich ein Exemplar gesichert haben.

Fazit

McLaren bringt mit dem 750S einen konventionell gestrickten Nachfolger des 720S. Den Kunden scheint das recht zu sein, denn McLaren meldet bereits zahlreiche Verkäufe noch vor der Präsentation.