Neuer Mercedes GLB: Die Rückleuchten sind doch nicht echt?

Die Prototypen der kommenden Generation des Mercedes GLB sind derzeit noch stark getarnt unterwegs, dennoch lassen sich bereits erste Designdetails erkennen. Der kompakte SUV bleibt seiner kantigen Grundform treu, zeigt jedoch eine leicht rundlichere Front. Neue Scheinwerfer mit integrierten Mercedes-Stern-Tagfahrlichtern sowie bumerangförmige Rückleuchten deuten auf eine modernisierte Optik hin. Am Heck ist möglicherweise eine durchgehende Lichtleiste geplant, die beide Rückleuchten miteinander verbindet. Zudem sind schmale LED-Leuchtenstreifen am Heck zu erkennen.

Auch die neue Generation des GLB wird wieder als Siebensitzer mit drei Sitzreihen angeboten – ein Merkmal, das ihn zu einer der praktischsten Varianten innerhalb der Mercedes-Kompaktklasse macht. Technische Grundlage bildet die Mercedes Modular Architecture (MMA), die sowohl für batterieelektrische als auch für Hybridantriebe ausgelegt ist.

Antriebsoptionen des Mercedes GLB Vollelektrische Modelle: Die vollelektrischen Versionen des GLB, die den EQB ersetzen werden, profitieren von einer leistungsstarken Technologie mit 800-Volt-System. Erwartet werden Varianten mit Heckantrieb (268 PS) und Allradantrieb (375 PS). Die Batteriekapazitäten sollen zwischen 58 kWh und 85 kWh variieren, wobei die Reichweite des GLB vermutlich hinter der aerodynamisch optimierten CLA-Limousine zurückbleibt.

Hybrid-Modelle: Für Hybridfans bietet Mercedes eine Kombination aus einem neuen 1,5-Liter-Turbomotor mit 187 PS Systemleistung. Ein 27-PS-Elektromotor ist zwischen Verbrenner und einem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe integriert. Frontantrieb bleibt Standard, während Allradantrieb optional erhältlich sein wird.

Interieur und Technik Wie bei der CLA-Limousine ist auch im GLB ein modernes Cockpit mit einem durchgehenden Displaypanel für Instrumente und Infotainment zu erwarten. Ergänzt wird dies durch runde Lüftungsdüsen und das neueste MBUX-System. Auf den Erlkönig-Bildern ist das bekannte Hyperscreen-System zu erkennen.