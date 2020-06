Lexus IS (2020) Neuauflage für die Mittelklasse

Lexus legt sein Mittelklasse-Modell IS neu auf. Enthüllt wird die neue Generation am 9. Juni 2020. Jetzt gibt es einen ersten Teaser.

Seit 1998 und drei Modellgenerationen schickt Lexus den IS als Luxusmodell in die Mittelklasse gegen Wettbewerber wie den BMW 3er oder die Mercedes C-Klasse. Im Juni 2020 startet die vierte Generation des Lexus IS, von der die Japaner jetzt den ersten Teaser veröffentlicht haben.

Der zeigt lediglich ein über die gesamte Breite verlaufendes LED-Lichtband mit L-förmigen Seitenabschlüssen. Lexus verspricht zudem ein spaktakuläres Design. Weitere Infos zur kommenden Limousine liefert Lexus allerdings nicht. Der aktuelle IS ist mit Benzinern mit vier und sechs Zylindern und einem Leistungsspektrum von 208 bis 310 PS bestückt. Dazu gibt es eine Hybrid-Variante mit 223 PS. Gerüchte zum neuen IS sprechen von einer V8-Variante als Topmodell – quasi als Gegener für M3/M4 und C 63 AMG. Hier könnte der neue Biturbo-Motor der Japaner zum Einsatz kommen.