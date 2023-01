Renault Megane R.S. Ultime Aus die Renn-Maus

Umfrage 3960 Mal abgestimmt Renault Sport wird Alpine. Das wäre ... ... ein logischer und richtiger Schritt. ... schade um die Marken. mehr lesen

Im Rahmen der Neuorganisation bei Renault wird das Sportlabel Renault Sport, das an zahlreichen R.S.-Modellen zu finden war, abgeschafft. Sportliche Modelle aus dem Renaultkonzern firmieren künftig unter dem Alpine-Label.

Auf 1.976 Exemplare limitiert

Mit dem Sondermodell Megane R.S. Ultime huldigen die Franzosen ein letztes Mal dem R.S.Label. Die auf 1.976 Exemplare limitierte Sonderserie löst ab Frühjahr 2023 Megane R.S. und Megane R.S. Trophy ab. Renault sieht das Sondermodell als Krönung einer drei Generationen umfassenden Modellkarriere, die im Jahr 2003 begann.

Kennzeichen des Megane R.S. Ultime sind vom neuen Renault-Logo inspirierte grafische Elemente auf Dach, Motorhaube, hinterem Stoßfänger, Türen und Kotflügeln. Ihre mattschwarze Optik kann dabei mit den vier erhältlichen Karosseriefarben Black-Pearl-Schwarz, Perlmutt-Weiß, Sirius-Gelb und Tonic-Orange kombiniert werden. Weiteres Detail: Auf der rechten Fahrzeugseite ist das Gründungsjahr von Renault Sport, 1976, diskret in das Striping eingraviert. Das Gründungsjahr liefert auch die Vorlage für die Höhe der Limitierung des Ultime.

Verbreiterte Kotflügel, viele schwarze Details

Für einen muskulösen Auftritt sorgen die gegenüber der Serienversion 60 Millimeter breiteren vorderen und 45 Millimeter breiteren hinteren Kotflügel. Hinzu kommen viele Details in Schwarz, wie etwa Logos, Türgriffe, Heckdiffusor und Fenstereinfassungen sowie Räder samt Radmuttern. Ein weiteres exklusives Merkmal ist der Ultime-Schriftzug am vorderen Stoßfänger in R.S. Design. Das dynamische Erscheinungsbild prägen außerdem seitliche Luftauslässe und die R.S. Vision Zusatzscheinwerfer im Zielflaggendesign. Der mittig angeordnete Auspuff, die Haifischantenne sowie Dachspoiler und Heckdiffusor runden den sportlichen Look ab.

Volle Hütte im Innenraum

Den Innenraum wertet Renault serienmäßig mit Recaro-Sportsitze mit schwarzer Alcantara-Polsterung und gesticktem R.S. Monogramm aus. Die Karte des Keyless-Go-Systems wiederholt das Rautenmuster des Karosserie-Stripings. Hinzu kommen exklusive Einstiegsleisten und eine Plakette mit Signatur von Laurent Hurgon an der Mittelkonsole. Der Fahrer und Entwicklungsexperte der Renault Group feilte während seiner gesamten Karriere an der Abstimmung des Megane R.S. und hält aktuell die Klassenrekorde auf dem Nürburgring, in Suzuka und Spa-Francorchamps.

Von Megane R.S. und Megane R.S. Trophy übernimmt der Megane R.S. Ultime das Infotainmentsystem Easy Link mit 9,3-Zoll-Touchscreen, Navigation und Bose-HiFi-Anlage. Hinzu kommen das digitale 10-Zoll-Kombiinstrument, der R.S. Monitor zur Anzeige wichtiger Motor- und Fahrparameter sowie der adaptive Tempomat und die 360°-Einparkhilfe.

Bekannter 300-PS-Vierzylinder

Als Antrieb für den Megane R.S. Ultime dient der bekannte Turbomotor mit 300 PS und 420 Nm Drehmoment. Der mit dem Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe kombinierte Vierzylinder beschleunigt das Sondermodell in 5,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Bridgestone Potenza S007 Semi-Slick-Reifen, Fuji Light 19-Zoll-Räder, Brembo-Verbundbremsscheiben mit roten Sätteln sowie eine dynamische Allradlenkung komplettieren das serienmäßige Dynamikpaket.

Preise für das R.S.-Abschiedsmodell nennen die Franzosen noch nicht.

Fazit

Renault lässt das 1976 eingeführte Label Renault Sport auslaufen. Künftige Sportmodelle laufen als Alpine. Den Abschied von R.S. soll ein aufgebrezeltes Sondermodell des Megane R.S. versüßen.