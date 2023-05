Honda E:NY1 Hondas zweiter E-Auto-Versuch

Die goldenen Zeiten von Honda in Europa scheinen vorbei. Im Jahr 2022 kamen die Japaner nur noch auf einen Marktanteil von unter einem Prozent bei den Neuzulassungen. Während sich die Elektro-Kundschaft zunehmend auf unbekannte Modelle und teils wiederbelebte Marken aus China konzentriert, setzt Honda auf einen alten Bekannten, um in Sachen Elektromobilität endlich durchzustarten. Zumindest optisch. Denn beim derzeit beliebtesten Honda, dem HR-V (2.572 Neuzulassungen 2022) haben die Designer nicht nur einmal Maß genommen, als es um die Gestaltung des neuen E:NY1 ging. Der Name steht übrigens für Exciting/Electric New Your Life. Schulterlinie, Dachline, Leuchten, Heck, Spiegel, Höhe, Breite – man möchte sagen, das ganze Auto entspricht der Gestalt des Honda HR-V und wirkt eher wie ein Facelift als ein eigenes Modell.

Maße und Karosserie des Honda E:NY1

Doch der Blick aufs Datenblatt verrät: Er ist länger als seine Designvorlage. Um einen Zentimeter. Was das in Zahlen bedeutet? Der viertürige B-Segment-SUV mit Coupé-Linie misst in der Länge 4,39 Meter, in der Breite 1,79 Meter und in der Höhe kommt er auf 1,56 Meter. Der Radstand liegt bei 2,61 Metern und gefahren wird – wie für moderne E-Autos üblich: nicht auf schmalen, großen Rädern, sondern eher konventionell auf 18-Zöllern mit 225er-Reifen.

Aufgrund des Akkus ist der E:NY1 trotz vergleichbarer Abmessungen auch schwerer als der Honda HR-V. Während der SUV mit Verbrenner auf rund 1.450 Kilo kommt, bringt der Honda E:NY1 1.663 Kilogramm auf die Waage.

Die Neue E-Architektur von Honda: e:N Architecture F. Das F steht für Frontantrieb und lässt bereits erahnen, dass es dabei nicht bleiben wird.

Geräumig innen, beengter Blick nach außen

Obwohl die Batterie im Fußboden untergebracht ist und die Dachlinie nicht allzu hoch liegt, bietet der Innenraum des E:NY1 ausreichend Platz in beiden Reihen. Was negativ auffällt: Der Fußraum auf der Beifahrerseite ist nichts für große Füße (größer als Größe 44), da die Fläche des Bodenblechs vor dem Sitz sehr klein gehalten ist und sehr früh in die Schräge übergeht, die zur Spritzwand führt. Bequem abstellen lassen sich die Füße dort kaum. Außerdem ist die Rundumsicht durch die lange, flache Haube, die knapp bemessene Höhe der Frontscheibe und die hohe Schulterlinie des E:NY1 eingeschränkt.

Positiv stimmen dagegen die bequeme Sitzposition vorn und hinten, das große, 15,1-Zoll-Infotainment-Display und die hochwertigen Materialien. Ebenfalls entliehen aus dem HR-V: Die besondere Lüftungstechnik, bei denen die ausgeströmte Luft aus Heizung und Klimaanlage über eine Art Diffusor geleitet wird. So wird verhindert, dass die Passagiere den Luftzug direkt abbekommen – fast wie im VW Phaeton. Gerade im Vergleich zum Honda-e ein echter Fortschritt ist der Kofferraum. Der bietet mit 346 Liter Volumen und einer umklappbaren Rückbank (60:40) ausreichend Stauraum, auch wenn es auf Reisen geht.

Antrieb und neue E-Plattform des E:NY1

Reisetauglich sind auch die 150 kW, die der E-Motor liefert. Als erstes Modell, das auf Hondas neu entwickelter e:N Architecture F-Plattform basiert, sitzen Motor und Antriebsachse vorn, denn das F steht für Front. Unter der großen Haube ist entsprechend kein Platz für einen Frunk (Front-Kofferraum). Mit 310 Nm maximalem Drehmoment liefert die E-Maschine wohl auch ausreichend Druck für den Ampelstart. Laut Werksangabe vergehen für den Sprint von 0 auf 100 km/h 7,6 Sekunden. Bei 160 km/h wird abgeregelt.

Akku und Reichweite des Honda E:NY1

Die Energie stellt eine 68,8-kWh-Lithium-Ionen-Batterie (brutto) bereit. Nutzbar sind laut Honda 62,8 kWh Energie aus dem wassergekühlten Akku, dessen Gehäuse auf 172,2 Zentimeter Länge, 140,6 Zentimeter Breite und 27,2 Zentimeter Höhe kommt. Anders als andere Hersteller nutzt Honda hier also nicht das volle räumliche Potenzial des Radstands aus. Auf den technischen Zeichnungen ist außerdem zu sehen, dass der Akku zwei geteilt ist. Ein Teil ist unter dem Fahrer- und Beifahrersitz untergebracht, ein Zweiter, etwas höher unter der Fond-Sitzbank. Vollgeladen soll der Honda E:NY1 bis zu 412 Kilometer weit fahren. Zumindest nach WLTP-Zyklus. Beim Verbrauch kommt der Elektro-SUV damit auf etwa 16,7 kWh auf 100 Kilometer.

Der E:NY1 kann in 11 Minuten bis zu 100 km nachladen

In Bezug auf das Schnellladen ist der Honda E:NY1 nach aktuellen Maßstäben kein Spitzenreiter. Laut Honda sind maximal 78 kW Ladeleistung drin. Dieser Wert belegt für welchen Markt der E:NY1 konzipiert wurde: Asien. Denn im Osten ist das Thema Schnellladen bei den Kunden nicht gar so entscheidend wie hierzulande. Entsprechend legen auch viele chinesische Hersteller ihre Onboard-Lader und Batterien nicht für allzu hohe Ladeströme aus. Eine DC-Ladezeit von zehn auf 80 Prozent SoC (State of Charge) in 45 Minuten (bei 25 °C) beim Honda E:NY1 zeigt aber, dass er immerhin auf eine durchschnittliche Ladeleitung von knapp 60 kW in diesem Bereich kommt.

An der heimischen Wallbox mit 11 kW dreiphasigem Wechselstrom lädt der E:NY1 von zen auf 80 Prozent in rund sechs Stunden. Bei sieben kW sind es acht Stunden und bei drei kW, etwa an der Schuko-Steckdose, vergehen 18 Stunden, bis der Akku wieder vier Fünftel voll ist.

Preis und Marktstart

Zum Preis schweigt sich Honda derzeit noch aus. Es ist aber nicht damit zu rechnen, dass der Preis weit unterhalb von 45.000 Euro liegt, denn der Honda HR-V mit Verbrenner wird bereits zu Startpreisen zwischen 32.600 und 37.700 Euro in den verschiedenen Ausstattungsvarianten angeboten.

Zum Marktstart gibt es auch noch keine eindeutige Aussage, nur dass der Honda E:NY1 noch 2023 kommen soll. Ob es bis Herbst reicht oder die Kunden auf den Winter warten müssen, sei laut Honda noch nicht entschieden.

Fazit

Ob Honda mit dem E:NY1 der Durchbruch gelingt, bleibt abzuwarten. International stehen die Chancen wohl nicht schlecht, denn sowohl die Verarbeitung, als auch die verwendeten Materialien machen einen guten Eindruck – und auch das Design konnte beim HR-V schon viele Kunden für sich begeistern. Ob die Daten beim Laden aber auch für den Erfolg in Europa und in Deutschland ausreichen, bleibt abzuwarten.