Alexander Kraß

Seit einer spontanen Runde auf der Nordschleife vor fast 20 Jahren bin ich vom Nürburgring fasziniert. Dort bin ich unter anderem als Moderator und Kommentator bekannt, meine besondere Begeisterung gilt jedoch der langen Geschichte der Eifelachterbahn.

In meinen Büchern, Artikeln und Vorträgen geht es mir vor allem darum, die Historie dieser weltweit einzigartigen Rennstrecke auch in der heutigen Zeit lebendig zu halten und zu dokumentieren. Neben aller Begeisterung für die Geschichte greife ich auch gerne selbst ins Lenkrad und genieße Runden auf der schwierigsten und schönsten Rennstrecke der Welt.