Christian Becker

Das Camping-Virus hat mich 2010 erfasst und nach mehrmaligen mieten ist 2015 Olaf bei uns eingezogen. Olaf ist ein Dethleffs Trend ST mit Einzelbetten und sieben Meter lang. Seitdem sind wir gerne in Deutschland unterwegs und wenn es ins Ausland geht, stehen Italien, Kroatien und die Niederlande an vorderster Stelle der Reiseplanung. In den Heften kümmere ich mich Hauptsächlich um die Fahrzeug-Testberichte und zusätzlich kümmere ich mich um die Planung und Drehs unseres Youtube Kanals „Clever Campen“.