Jürgen Bartosch

Das Interesse für die Natur, wie für die Technik wurde mir wohl schon in die Wiege gelegt. Jedenfalls ist die Neugier dafür bis heute geblieben. Und beim Thema Camping lässt sich beides ideal verbinden. Beruflich vor allem beim akribischen Testen der Wohnmobile und privat natürlich beim Campingurlaub. Europas Länder und Landschaften sind so abwechslungsreich und interessant, dass einem die Reiseideen so schnell nicht ausgehen. Und ab und zu locken auch mal Ziele darüber hinaus.

Wo es möglich ist, stehe ich dabei auch gerne mal frei und genieße es, das autarke Basislager mitten in der Natur immer dabei zu haben. Städtetrips sind dazu noch das Salz in der Suppe. Das Reisen mit dem Wohnmobil ist für mich einfach die „Freiheitsbewegung“ unter den Urlaubsformen.