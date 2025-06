René Correra

Irgendwann in den späten 80ern irgendwo in Süditalien: So zwei bis zwanzig blau-qualmende, laut knatternde und von gefährlich halbwüchsigen wie helmlosen Ragazzi pilotierte Vespas rauschen am lässig geöffneten Fenster des väterlichen Lancias vorbei. Und hinten links entdeckt ein kleiner Junge mit großen Augen das Dolce im noch jungen Vita.

Von da an ließ das Thema Motor zwischen Rädern mich nicht mehr los und führte mich erst mal zu vielen Leicht- und Schwerkrafträdern aus Italien sowie stets in Rufweite von Schmerz- und Kreditlinie. Und dann nach vielen beruflichen Experimenten an die professionelle Schreibbank der Motorjournaille. Umwege bereichern ja bekanntlich die Reise. Und weil die Ziele ähnlich groß waren, wie die Augen ein paar Jahrzehnte zuvor, befand sich die Schreibmaschine irgendwann schließlich in der Redaktion der größten Motorradzeitschrift Europas. Dort bin ich seitdem Teil des Test-Ressorts und sitze für viele Tausend Kilometer pro Jahr auf diversen Sitzbänken, damit Ihr es nicht tun müsst. Am liebsten auf denen von starken Naked Bikes, feingeistiger Retroware oder souveränen Reiseenduros. Wenn Rücken und Hintern doch auch mal auf den harten Polstern einer Enduro oder Sportlerin leiden müssen (Job ist Job), entspanne ich danach auf dem plüschigen Abteil meiner blau-qualmenden und laut knatterndern Vespa PX 200. Ohne Halbwuchs, aber mit Helm.