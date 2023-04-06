Samira Matschinsky

Neben Campingmobilen liebe ich alles, was sich um Erlebnisse an der frischen Luft dreht. Im Alltag bin ich am liebsten auf zwei Rädern oder meinen eigenen Füßen unterwegs – ob beim Pendeln, Touren oder Wandern. Und auch im Urlaub mit dem Camper spielen diese Dinge eine große Rolle.

Als Redakteurin kümmere ich mich am liebsten um spannendes Zubehör und kreative Ideen zur Camperoptimierung. Aber auch für Fahrzeugneuheiten, besonders aus dem Campingbus- oder Wohnwagenbereich, bin ich immer zu haben.