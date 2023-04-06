AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Redakteurin Samira Matschinsky sitzt entspannt im Aufstelldach eines Bürstner Copa C 500 (2024)

Samira Matschinsky

Redakteurin

Neben Campingmobilen liebe ich alles, was sich um Erlebnisse an der frischen Luft dreht. Im Alltag bin ich am liebsten auf zwei Rädern oder meinen eigenen Füßen unterwegs – ob beim Pendeln, Touren oder Wandern. Und auch im Urlaub mit dem Camper spielen diese Dinge eine große Rolle.

Als Redakteurin kümmere ich mich am liebsten um spannendes Zubehör und kreative Ideen zur Camperoptimierung. Aber auch für Fahrzeugneuheiten, besonders aus dem Campingbus- oder Wohnwagenbereich, bin ich immer zu haben.

Meine aktuellsten Artikel:

Knaus Tabbert
Knaus-Tabbert in der Krise

Hoher Millionenverlust beim Camping-Primus

Knaus Tabbert hat den Geschäftsbericht 2024 vorgestellt. Das Jahr schloss nach Bestechungsvorwürfen mit hohem Verlust und massivem Umsatzrückgang.
BildergaleriePolitik & Wirtschaft
Als Favorit speichern