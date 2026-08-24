Stephanie Green

Mit drei saß ich zum ersten Mal auf einem Kindermotorrad und drehte damit meine Runden durch den Garten. Später spielte ich lieber mit Matchbox-Autos als mit Puppen, und auf der PlayStation gehörte Gran Turismo zu meinen Favoriten. Die Begeisterung fürs Fahren ist geblieben: Ich sitze bis heute am liebsten selbst am Steuer und habe ein Faible für schöne, schnelle und gern auch ziemlich edle Autos. Dass ich irgendwann über Autos schreiben würde, war trotzdem nicht geplant. Heute tue ich genau das als freie Journalistin für auto motor und sport – mit besonderem Interesse an den Themen, die Autofahren einfacher, besser oder spannender machen. Meinem dreijährigen Ich auf dem Kindermotorrad hätte diese Entwicklung vermutlich ziemlich gut gefallen.