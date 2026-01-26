Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen

Viktoria Lack

Viktoria stammt aus München, hat aber längst in ihrer Wahlheimat Hamburg ihr Zuhause gefunden. Als freie Journalistin schreibt sie am liebsten über Lifestyle, Beauty, Mode – und über die Sterne. Mit einem feinen Gespür für Trends und Themen, die nicht nur schön klingen, sondern im echten Leben Bedeutung haben, verbindet sie journalistische Klarheit mit Intuition und einem Hauch kosmischer Energie.

Reiselustig, kreativ und mit einem Sinn für Humor ausgestattet, entdeckt Viktoria überall Inspiration – ob auf Reisen, beim Spaziergang mit Iced Coffee in der Hand oder auf dem Spinning-Bike. Wenn sie nicht gerade schreibt, läuft oder trainiert, verliert sie sich gerne in Büchern, die sie in fremde Welten voller Abenteuer und Fantasie entführen.

Als echte Schützin liebt sie es, Neues zu entdecken, den Horizont zu erweitern und dabei stets ihrem inneren Kompass zu folgen – ob beim Reisen, Schreiben oder beim Blick in die Sterne. Neben Artikeln für Women’s Health und Men’s Health veröffentlicht Viktoria auch für Magazine wie Glamour.de und Bunte.de.

Meine aktuellsten Artikel:

Sternzeichen Widder
Energiegeladen, mutig, spontan

Sternzeichen Widder: Charakter, Stärken und Fahrstil

Der Widder liebt Tempo, klare Entscheidungen und neue Wege. So zeigen sich Charakter, Stärken und typische Schwächen des Feuerzeichens.
Sternzeichen
Sternzeichen Krebs
Fürsorglich, emotional, intuitiv

Sternzeichen Krebs: Charakter, Stärken und Fahrstil

Sternzeichen
Sternzeichen Wassermann
Freiheitsliebend, innovativ, unkonventionell

Sternzeichen Wassermann: Charakter, Stärken und Fahrstil

Sternzeichen
Sternzeichen Stier
Bodenständig, genussvoll, verlässlich

Sternzeichen Stier: Charakter, Stärken und Fahrstil

Sternzeichen
Sternzeichen Skorpion
Tiefgründig, entschlossen, loyal

Sternzeichen Skorpion: Charakter, Stärken und Fahrstil

Sternzeichen
Sternzeichen Waage
Diplomatisch, stilbewusst, gerecht

Sternzeichen Waage: Charakter, Stärken und Fahrstil

Sternzeichen
Sternzeichen Fische
Einfühlsam, kreativ, intuitiv

Sternzeichen Fische: Charakter, Stärken und Fahrstil

Sternzeichen
Sternzeichen Löwe
Selbstbewusst, charismatisch, großzügig

Sternzeichen Löwe: Charakter, Stärken und Fahrstil

Sternzeichen
Sternzeichen Schütze
Optimistisch, freiheitsliebend, abenteuerlustig

Sternzeichen Schütze: Charakter, Stärken und Fahrstil

Sternzeichen
Sternzeichen Jungfrau
Analytisch, sorgfältig, zuverlässig

Sternzeichen Jungfrau: Charakter, Stärken und Fahrstil

Sternzeichen
Sternzeichen Zwillinge
Kommunikativ, vielseitig, wissbegierig

Sternzeichen Zwillinge: Charakter, Stärken und Fahrstil

Sternzeichen
Sternzeichen Steinbock
Ehrgeizig, diszipliniert, verlässlich

Sternzeichen Steinbock: Charakter, Stärken und Fahrstil

Sternzeichen