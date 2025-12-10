5 Fakten zum Panoramic iDrive: BMWs Cockpit im Check

1. Panoramic Vision: Informationsdisplay für Fahrer und Beifahrer Das Panoramic iDrive integriert das sogenannte Panoramic Vision, ein Display unterhalb der Windschutzscheibe, das Informationen über fast die gesamte Cockpit-Breite projiziert – beeindruckende 1,1 Meter. Fahrer und Beifahrer können individuell konfigurierbare Widgets nutzen, die klar strukturiert dargestellt werden.

2. Silent Mode: Weniger ist mehr Ein besonderes Highlight ist der Silent Mode. Dieser reduziert die Anzeigen auf das Wesentliche und sorgt für eine entspannte Atmosphäre, besonders bei Nachtfahrten. Die Funktion erinnert an das Night Panel von Saab und bietet eine minimalistische Alternative zu herkömmlichen Cockpit-Designs.

3. Intuitive Bedienung: Touchscreen, Sprachsteuerung und Tasten Die Bedienung des Panoramic iDrive erfolgt über eine Kombination aus Touchscreen, Sprachsteuerung und physischen Tasten. Das zentrale Display mit 17,9 Zoll ist ergonomisch neben dem Lenkrad platziert und nutzt eine innovative Matrix-Backlight-Technologie. Vertikal angeordnete Widgets ermöglichen schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen.

4. My Modes: Personalisierung auf Knopfdruck Mit der My-Modes-Funktion können Nutzer das Ambiente im Fahrzeug individuell anpassen. Licht, Klang und andere Elemente lassen sich harmonisch aufeinander abstimmen. Diese Personalisierungsoptionen machen das Fahrerlebnis einzigartig und individuell.

5. Konkurrenzvergleich: BMWs Balance zwischen Design und Funktionalität Im Vergleich zu Konkurrenzsystemen wie dem MBUX von Mercedes oder den minimalistischen Ansätzen von Tesla bietet das Panoramic iDrive eine ausgewogene Mischung aus Funktionalität und Design. Während Tesla auf große zentrale Displays setzt, verteilt BMW die Informationen auf mehrere Ebenen, was die Übersichtlichkeit erhöht. Mercedes hingegen integriert mehr physische Tasten, was einige Nutzer als angenehmer empfinden könnten.