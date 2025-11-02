Facelift für den Kompakt-SUV: Alfa Romeo Tonale im ersten Test

Alfa Romeo hat seinem Kompakt-SUV Tonale ein umfassendes Facelift verpasst. Die auffälligste Änderung betrifft die Front: Der bekannte Scudetto wirkt nun dreidimensionaler, die seitlichen Lufteinlässe sind ins Gitter integriert, und die gesamte Schürze wirkt kompakter. Gleichzeitig wurde die Spur an beiden Achsen um einen Zentimeter verbreitert, um die Seitenneigung in Kurven zu reduzieren und das Untersteuern zu verringern. Für die Karosserie stehen nun neue Metallic-Farben wie Rosso Brera, Verde Monza und Ocra Amalfi zur Wahl, ergänzt durch ein neues 20-Zoll-Raddesign für die Launch Edition "Sport Speciale".

Im Innenraum wurden die Sitze beibehalten, lassen sich aber nun in neuen Leder-, Kunstleder- oder Alcantara-Varianten gestalten. Neu ist außerdem die Ambientebeleuchtung im Schlangenhaut-Look und ein moderner Drehschalter für die Gangwahl. Insgesamt wirkt der Innenraum frischer, ohne dass die grundsätzliche Struktur verändert wurde.

Weniger Leistung Bei der Antriebspalette mussten die Italiener Anpassungen wegen der Euro-6e-bis-Emissionsnorm vornehmen. Das Topmodell, der Plug-in-Hybrid, liefert nun 270 PS statt 280 PS und ist in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h unterwegs. Der 1,3-Liter-Turbobenziner wurde auf 150 PS gedrosselt, während der E-Motor 128 PS beisteuert. Der Mild-Hybrid mit 1,5 Litern kommt künftig auf 175 PS, der Diesel bleibt unverändert bei 130 PS. Auch das Fahrverhalten wurde leicht angepasst: Fahrwerks- und Übergangscharakteristik sollen verbessert sein, die Lenkung bleibt jedoch im Normalmodus etwas zu leichtgängig und vermittelt wenig Rückmeldung.