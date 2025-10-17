Kia EV5: Familienfreundlicher Elektro-SUV mit viel Platz und Komfort

Der Kia EV5 punktet mit durchdachten, praktischen Features und viel Komfort – genau das, was Familien und Pendler von einem Elektro-SUV erwarten. Statt auf übertriebene Technikspielereien setzt Kia auf Raumangebot, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.

Geräumigkeit und Flexibilität Mit einer Länge von 4,61 Metern bietet der Kia EV5 großzügigen Innenraum. Besonders praktisch ist die verstellbare Rücksitzbank, die für mehr Beinfreiheit oder zusätzlichen Stauraum sorgt. Der Kofferraum ist mit 566 bis 1.650 Litern ausreichend groß, um Familie und Gepäck problemlos unterzubringen. Dazu kommt der Frunk, der zusätzlichen Stauraum für Kleinigkeiten bietet.

Praktische Features für den Alltag Der Kia EV5 glänzt mit zahlreichen Ablagefächern, die alles Nötige griffbereit halten. Auch der digitale Schlüssel, der das Auto per Smartphone öffnet, und die Sprachsteuerung, die eine einfache Bedienung ermöglicht, tragen zur Alltagstauglichkeit bei. Ein weiteres Highlight sind die optional massierenden Sitze, die auf langen Fahrten für zusätzlichen Komfort sorgen.

Das perfekte Pendlerfahrzeug Mit einer Reichweite von 530 km eignet sich der EV5 hervorragend für Pendler, da er selbst auf langen Strecken keine Sorgen um das Nachladen aufwirft. Der Einstieg ist durch die niedrige Karosserie vorne und hinten angenehm einfach, was das Ein- und Aussteigen im Alltag besonders komfortabel macht.