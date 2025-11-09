Mercedes GLC 400 meistert die Wüste mit Kraft und Präzision

Dünenfahren galt lange als Domäne röhrender V8-Motoren. Drehmoment, Sound und eine Prise Wahnsinn waren die Zutaten, um sich durch feinen Wüstensand zu wühlen. Doch inzwischen fahren auch stumme Autos durch die endlose Wildnis: Der elektrische Mercedes GLC 400 4MATIC beweist, dass Offroader längst nicht mehr nach Benzin riechen müssen. In den Dumont Dunes, einem der anspruchsvollsten Sandfelder Nevadas, zeigt das E-SUV, wie feinfühlig und kraftvoll Elektromobilität im Gelände funktioniert.

Der größte Vorteil eines Elektromotors im Sand liegt in seiner unmittelbaren Kraftentfaltung. Während Verbrenner Drehmoment aufbauen müssen, liefern die zwei Synchronmaschinen des GLC ab der ersten Umdrehung vollen Schub. Das ermöglicht sanftes Anfahren, gleichmäßigen Vortrieb und präzises Dosieren – entscheidend, wenn sich die Räder in losem Untergrund eingraben könnten. Der GLC verteilt bis zu 500 PS Leistung variabel zwischen Vorder- und Hinterachse. Statt mechanischer Differenziale sorgt Software für die optimale Kraftverteilung – blitzschnell und verlustfrei.

Das ist die eigentliche Revolution: Wo früher sperrbare Differentiale und Geländeuntersetzungen manuell bedient wurden, übernehmen heute Algorithmen. Sie regeln Drehmoment und Schlupf in Millisekunden – schneller, als jeder Fahrer reagieren könnte.

Elektronische Traktion statt mechanischer Gewalt Sand verlangt ein sensibles Zusammenspiel von Antrieb und Reifen. Zu viel Gas, und der Wagen gräbt sich ein. Zu wenig, und der Vortrieb versiegt. Der GLC löst dieses Dilemma mit einer feinfühligen Traktionskontrolle, die nicht mehr mit Bremsimpulsen arbeitet, sondern direkt in die Drehmomentsteuerung der E-Maschinen eingreift.

Im sogenannten Terrain-Programm bleibt die Vorderachse aktiv, der zweite Gang gesperrt, und das System passt die Kraftverteilung permanent an. Traktionskontrolle, ESP und das simulierte Sperrdifferenzial arbeiten wie ein digitaler Schwarm – sie paktieren, statt zu konkurrieren. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger Vortrieb, auch wenn der Untergrund wegrutscht.