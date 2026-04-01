Siebensitzer SUV mit viel Platz und moderner Technik: Skoda Peaq im Fahrbericht

Doch Moment mal, für Europa mag das stimmen, doch in China gibt es mit dem VW ID.6 bereits seit 2021 einen MEB-SUV mit fast identischen Ausmaßen, der über zwei zusätzliche Plätze in Reihe drei verfügt. Letzterer geriet in die Schlagzeilen, als ein Berliner Autohändler einige Exemplare zum Missfallen von Volkswagen importierte. Die Anwälte der Wolfsburger erwirkten eine einstweilige Verfügung. In der Folge wurden alle ID.6 beschlagnahmt. Anders als seinerzeit VW, die das Fehlen dieses Modells im europäischen Line-up mit mangelnder Nachfrage erklärten, setzt Skoda jetzt – mit einiger Verspätung – auf diese Art Familien-SUV, auch weil sich die Siebensitzer-Konfiguration des Verbrenner-Pendants Kodiaq gut verkauft.