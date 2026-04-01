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SUV
Fahrberichte

Siebensitzer SUV mit viel Platz und moderner Technik: Skoda Peaq im Fahrbericht

Skoda Peaq (erster Fahrtest)
So fährt der neue Siebensitzer-E-SUV

Ist das etwa der Gipfel? Ja, zumindest bei Skoda. Die Tschechen nehmen die 400-Volt-Technik des MEB-Baukastens in die Hand und bauen auf dieser Basis ihr neues Flaggschiff namens Peaq – der erste Elektro-SUV im VW-Konzern mit bis zu sieben Sitzen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.04.2026
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Doch Moment mal, für Europa mag das stimmen, doch in China gibt es mit dem VW ID.6 bereits seit 2021 einen MEB-SUV mit fast identischen Ausmaßen, der über zwei zusätzliche Plätze in Reihe drei verfügt. Letzterer geriet in die Schlagzeilen, als ein Berliner Autohändler einige Exemplare zum Missfallen von Volkswagen importierte. Die Anwälte der Wolfsburger erwirkten eine einstweilige Verfügung. In der Folge wurden alle ID.6 beschlagnahmt. Anders als seinerzeit VW, die das Fehlen dieses Modells im europäischen Line-up mit mangelnder Nachfrage erklärten, setzt Skoda jetzt – mit einiger Verspätung – auf diese Art Familien-SUV, auch weil sich die Siebensitzer-Konfiguration des Verbrenner-Pendants Kodiaq gut verkauft.

Das sind die Antriebe des neuen ...