Fahrspaß optimiert! H&R Gewindefahrwerk für den BMW Z4 (Typ G29)

Daher hat die H&R Entwicklungsmannschaft das Portfolio nun um ein Gewindefahrwerk für den sportlichen Bayern ergänzt das im Vergleich zu den nach wie vor erhältlichen H&R Sportfedern eine variable Absenkung der Fahrzeughöhe ermöglicht. Sportlich tief, wie es sich für einen dynamischen Zweisitzer gehört, lässt sich der Fahrzeugschwerpunkt damit an der Vorderachse um 20 bis 40 Millimeter absenken, hinten liegt der Einstellbereich zwischen 15 bis 35 mm.

Zur Anpassung der Elektronik der serienmäßig verbauten adaptiven Dämpfer bietet H&R ein Stilllegungsmodul an, das eine Fehlermeldung im Display verhindert und im angebotenen Komplettfahrwerk bereits mit enthalten ist. Wer eine andere Lösung anstrebt kann das Gewindefahrwerk aber auch ohne das Elektronik-Modul ordern.

Nach dem Einbau des H&R Gewindefahrwerks geht’s dann richtig zackig ums Eck! Die Wank-Bewegungen in schnell gefahrenen Kurven werden noch einmal deutlich reduziert, gleichzeitig lenkt der Z4 spürbar direkter ein. In Verbindung mit weiterhin langstreckentauglichem Fahrkomfort ist der Fahrspaß also garantiert!

Eine weitere Fahrwerksoptimierung versprechen die H&R TRAK+ Spurverbreiterungen. In unterschiedlichen Breiten erhältlich lassen sich damit Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Wie bei H&R üblich verfügen alle Komponenten über das notwendige Teile-Gutachten und sind Made in Germany!

H&R Fahrwerkskomponenten für den BMW Z4, Typ G4Z (G29) ab Baujahr 2018:

Gwindefahrwerk für:

BMW Z4 sDrive20i + 30i + M40i, 2WD,

(adaptive Dämpferelektronik muss stillgelegt werden)

Art.Nr.: 47664-1

Tieferlegung: VA 20 – 40 mm / HA 15 – 35 mm

Preis (UVP): 1.510,00 EURO inkl. 16% MwSt.

Gewindefahrwerk Set für:

BMW Z4 sDrive20i + 30i + M40i, 2WD,

(inkl. Stilllegungssystem 93032-1 für adaptive Dämpfer)

Art.Nr.: 47664-2

Tieferlegung: VA 20 – 40 mm / HA 15 – 35 mm

Preis (UVP): 1.750,00 EURO inkl. 16% MwSt.

Sportfedern für:

BMW Z4 M40i, 2WD, Typ G4Z (G29), nur mit adaptiver Dämpfung

Artikel-Nr.: 28664-1

Tieferlegung: VA / HA ca. 25 mm

Preis (UVP): 323,63 EURO inkl. 16% MwSt.

Sportfedern für:

BMW Z4 sDrive20i + 30i, 2WD, Typ G4Z (G29), nur mit adaptiver Dämpfung

Artikel-Nr.: 28664-1

Tieferlegung: VA / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 323,63 EURO inkl. 16% MwSt.

H&R TRAK+ Spurverbreiterungen

Verbreiterung: 6mm – 60mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 43,70 EURO inkl. 16% MwSt.

