M-Pathie: H&R Gewindefedern für BMW M6

Die geduckte Silhouette eines BMW M6 lässt keine Zweifel an der Potenz des bayrischen Boliden. Man sieht ihm den Bi-Turbo V8 mit 600 PS förmlich an. Auch die Ausstattungsoptionen der zuständigen M GmbH lassen nur wenige Wünsche offen.

Zu denen gehört eine variabel einstellbare Fahrzeughöhe, die H&R jetzt mit einem Gewindefedersatz ermöglicht. Trotz des Erhalts der Serien-Dämpfer lässt sich der Fahrzeugschwerpunkt so, variabel höhenverstellbar, an der Vorderachse um 20 bis 40 Millimeter bzw. hinten zwischen 20 bis 35mm absenken. Das sorgt für einen Zugewinn an Einlenkdynamik und reduzierte Karosseriebewegung in schnellen Kurven. Dennoch bewegt sich der Fahrkomfort auf einem langstreckentauglichen Niveau.

Weiterhin im H&R Lieferprogramm bleiben natürlich die "normalen" H&R Sportfedern sowie TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium, die die millimetergenaue Ausrichtung von Serien- wie Nachrüsträdern an den Kotflügelkanten ermöglichen.

Alle H&R Produkte sind "Made in Germany" und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

H&R Fahrwerkskomponenten für BMW M6:

BMW BMW M6 Cabrio (F13), Typ M5 / M6, 2WD, inkl. Competition Paket,

nur für Fzg. mit adaptiven Dämpfern, ab Baujahr 2012

Art.Nr.: 23014-1

Tieferlegung: VA 20-40 mm / HA 20-35 mm

Preis (UVP): 880,00 Euro inkl. MwSt.



BMW M6 Coupé (F13), Typ M5 / M6, 2WD, incl. Competition Paket,

nur für Fzg. mit adaptiven Dämpfern, ab Baujahr 2012

Art.Nr.: 23014-1

Tieferlegung: VA 20-40 mm / HA 20-35 mm

Preis (UVP): 880,00 Euro inkl. MwSt.

BMW M6 Gran Coupé (F06), Typ M5 / M6, 2WD, incl. Competition Paket,

nur für Fzg. mit adaptiven Dämpfern, ab Baujahr 2012

Art.Nr.: 23014-2

Tieferlegung: VA 40-55 mm / HA 30-50 mm

Preis (UVP): 880,00 Euro inkl. MwSt.

TRAK+ Spurverbreiterungen, silbern oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: 20 – 40 mm (pro Achse)

Preise (UVP): ab 91,00 Euro (pro Achse)

www.h-r.com