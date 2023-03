Anzeige CHARGE NOW Elektrisch verreisen - Tipps von Experten

Reisen mit dem eigenen Auto werden immer beliebter. Aber kommt man mit einem Elektroauto auch entspannt an seinem Urlaubsziel an? Ja! Wir zeigen Ihnen, wie.

Ob an die Ostsee, nach Österreich oder Spanien – die Reiselust der Deutschen bleibt ungebremst. Viele bevorzugen eine Fahrt mit dem eigenen Auto. Doch wie sieht es mit E-Autos aus? Sind die klimafreundlichen Gefährten auch für längere Fahrten geeignet? Die Antwort ist eindeutig: Ja – mit der richtigen Planung. Wir haben die besten Tipps für Ihre entspannte Lieblingsreise mit dem E-Auto zusammengefasst.

CHARGE NOW Halten Sie ihre Kosten per App immer im Blick.

Bevor die Reise losgeht: Wählen Sie den richtigen Begleiter

Entscheiden Sie sich für einen Anbieter, bei dem Sie eine Ladekarte und Zugriff auf eine Lade-App erhalten. Die Kosten und Preise sollten hier immer transparent aufgeschlüsselt und jederzeit für Sie einsehbar sein. Ein solcher Anbieter ist zum Beispiel CHARGE NOW: Mit Zugang zu rund 500.000 Ladepunkten in ganz Europa, punktet die App nicht nur mit unzähligen nützlichen Features, sondern auch mit einer beeindruckenden Flächendeckung von 99 % in Deutschland und 98 % in Europa. So kommen Sie immer reibungslos und maximal klimafreundlich an Ihr Ziel, halten Ihre Kosten per App im Blick und können diese mühelos monatlich begleichen.

Je smarter die Routenplanung, desto entspannter der Urlaub

Wer eine längere Reise unternimmt, braucht eine gute Planung. Das gilt besonders für das Reisen im Elektroauto. Erstellen Sie Ihre individuelle und komfortable Strecken- und Ladeplanung mithilfe des Routenplaners bereits im Vorfeld. Unser Tipp: Legen Sie die Ladestopps Ihrer Route einfach mit Ihren Fahrpausen zusammen. Suchen Sie sich beispielsweise einen Schnellladepunkt in der Nähe eines erholsamen Parks oder planen Sie einen Restaurantbesuch mit anschließendem Shopping in der Stadt. Eine Schnellladung dauert, je nach Ladestand und Fahrzeug, nur maximal 20 bis 50 Minuten – Zeit, die Sie hervorragend für sich nutzen können. So kann jeder Urlaub entspannt beginnen.

CHARGE NOW Gute Planung ist das A und O bei einer anstehenden langen Reise. Der Routenplaner von CHARGE NOW hilft.

Auf die Reise, fertig, Strom: die richtige Ladestrategie

Ob Laptop, Smartphone oder Powerbank – ein Ladekabel gehört immer dazu. Genauso ist es bei Elektroautos. Doch die wenigsten E-Fahrzeuge haben ein eigenes Ladekabel ab Werk an Bord. Stellen Sie sicher, dass Sie ein eigenes Ladekabel besitzen und dieses immer dabeihaben, um nicht auf die Ladekabel an den Ladepunkten angewiesen zu sein.

CHARGE NOW Rund 500.000 Ladepunkte stehen für Sie in ganz Europa zur Verfügung.

Noch wichtiger für einen reibungslosen Roadtrip auf längeren Strecken ist die Lade- und Entladeleistung des Stromspeichers im Auto. Hier gibt es eine einfache Regel zu beachten: Die optimale Ladeleistung wird in der ersten Hälfte des Ladevorgangs erzielt, zwischen einem Ladestand von etwa 20 und 80 %. Daher empfiehlt es sich, mit einem möglichst niedrigen Ladestand zu starten und nur bis zu 80 % der Ladekapazität zu laden. Das Ergebnis: Viele Elektroauto-Modelle sind schon innerhalb von 20 Minuten für die Weiterfahrt bereit. So kommen Sie pünktlich und ohne ungeplante Verzögerungen an Ihrem Urlaubsziel an – klimafreundlich, stressfrei und voller Energie.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Besuchen Sie unsere Website chargenow.com für mehr Informationen oder folgen Sie uns auf Instagram, Facebook oder Twitter.

Nur für kurze Zeit: Erhalten Sie das CHARGE NOW Starter-Paket inklusive Ladekarte und Zugriff auf Premium Features wie Route Planner Plus kostenlos. Jetzt registrieren mit dem Voucher Code "WELCOMEGIFT"*.

*Genauere Informationen zu den Einlösebedingungen finden Sie unter: chargenow.com/tariffs