Car 500 Off-Shore Fiat 500 jetzt auch als Boot erhältlich

Was passiert, wenn ein 24-jähriger neapolitanischer Anwalt eine außergewöhnliche Idee hat und sich ans Reißbrett setzt? Logisch, er wendet sich an Fiat und entwirft mit Unterstützung der Fiat-Designabteilung ein Boot im Stil des Fiat 500. Diese Kreation feierte nun im Yachtclub Castellamare di Stabia bei Neapel ihre Premiere.

Im Gegensatz zum Fiat Barchetta (Deutsch: Bötchen), einem kleinen Roadster aus den 1990er-Jahren, gibt es mit dem Car 500 Off-Shore nun tatsächlich einen wassertauglichen Fiat. Dabei handelt es sich nicht um ein Amphibienauto, sondern um ein Boot mit Aufbau im Design des Fiat 500. Der nautische 500 fällt mit einer Außenlänge von 5,3 Metern rund 1,75 Meter länger als der automobile Verwandte aus. Antonio Pietro Maria, der Gründer der Car Off-Shore Werft realisierte das Design des Schiffchen in Zusammenarbeit mit dem Turiner Fahrzeughersteller. Das Boot darf als lizenziertes Produkt das Fiat-Logo tragen. 500 nummerierte Exemplare des 500-Boots entstehen, 40 Exemplare möchte das Unternehmen pro Jahr produzieren.

Ein Boot im Autodesign

Optisch lehnt er sich an der letzten Generation des 500 an, die parallel zum elektrischen Nachfolger weiterhin vom Band läuft. Viele Details erinnern an den 500 auf Rädern: das abgerundete Armaturenbrett mit seinen Anzeigen, die Mittelkonsole, zweifarbige Polster mit eleganten Zierleisten, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer und sogar der Rückspiegel. Alleine die Namen der Lackierungen versprühen Urlaubsfeeling und dolce vita: Capri nennt sich eine hellblau-weiße Bicolor-Lackierung. Weitere Farben heißen Sorrento, Puglia, Portofino, Sicilia, Venezia, Porto Cervo, Toscana, Lago di Como, Emilia Romagna und Roma (siehe Bildergalerie). Kunden können zwischen diesen Metallic-, Pastell-, Deck- und Filmfarben wählen. Die Polsterung der Sitze kommt in verschiedenen Farben und Stoffen sowie glatt oder gesteppt. Individuelle Holzgravuren sind ebenso bestellbar.

Für Vortrieb sorgt ein Mercury-40-Orion-Außenbordmotor mit 40 PS, der eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten (56 km/h) ermöglicht. Stärkere Außenbordmotoren mit bis zu 115 PS schaffen über 35 Knoten (65 km/h), eine Variante mit Hydrojet-Antrieb folgt. Das Boot soll laut Hersteller besonders einfach und sicher zu fahren sein. Im Gegensatz zum Auto, in dem es mit mehr als zwei Personen schnell eng wird, finden im Boot bis zu fünf Personen bequem Platz. Das Boot ist breit genug für zwei drehbare Sitzplätze vorne und zwei Chaiselonguen hinten.

Wer weiß, vielleicht steht beim nächsten Italienurlaub der eine oder andere Car 500 Off-Shore beim Bootsverleih. Für die schwächste Motorisierung benötigen Interessierte in Italien keinen Bootsführerschein und können direkt mit dem Cinquecento in See stechen.

Fazit

Beim Car 500 Off-Shore handelt es sich um ein auf 500 Exemplare limitiertes Boot im Stil des Fiat 500. Kunden haben die Wahl aus elf nach italienischen Orten benannten Farbtönen.