Anzeige Van keine Wünsche offenbleiben: H&R Sportfedern für den neuen 2er BMW Active Tourer

Just hat die zweite Generation des einzigen Vans im BMW Portfolio die Bühne betreten und "will das bisherige schwarze Schaf der Produktpalette näher an den Markenkern holen", so die Münchener Marketing-Strategen.

"Da sind wir dabei" hieß es unisono auch bei H&R mit dem Ergebnis des jetzt lieferbaren Sportfedersatzes, der den Fahrzeugschwerpunkt um ca. 45 Millimeter absenkt. Der verbleibende Federweg bleibt absolut langstreckentauglich, reduziert aber die Rollbewegungen der hochbauenden Karosserie spürbar. Der komprimierte Raum zwischen Rad und Karosse sorgt für mehr Dynamik – im Stand wie beim Fahren – dank der präzisen Abstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer bleibt die Zuladung jedoch unverändert!

Optional erhältlich: H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium für den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind Made in Germany!

H&R Fahrwerkskomponenten für BMW 2er Active Tourer, Typ U2AT (U06),

inkl. adaptiver Dämpfung, inkl. M-Sportfahrwerk, ab Baujahr 2021

Sportfedern für Modelle 218i +220i, 2WD,

Art.Nr.: 28635-5

Tieferlegung: VA 45 mm / HA 40 mm, (bei M-Fahrwerk ca. 30 mm rundum)

Preis (UVP): 307,86 Euro inkl. 19 % MwSt.

Sportfedern für Modelle 218d 2WD + 223i 2WD + 223i xDrive/4WD,

Art.Nr.: 28635-6

Tieferlegung: VA 45 mm / HA 40 mm, (bei M-Fahrwerk ca. 30 mm rundum)

Preis (UVP): 307,86 Euro inkl. 19 % MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 6 mm (Pro Achse)

Preis (UVP): 63,96 Euro inkl. 19 % MwSt.

