Anzeige Make me feel free: H&R Höherlegungsfedern für den Dacia Duster

Soviel ist sicher: Mehr Geländegängigkeit für weniger Geld als beim Dacia Duster werden Sie kaum finden. Unabhängig des Markennamens, außerhalb der EU prangt nämlich das Renault-Label an Front und Heck, entstammt der kompakte Geländewagen rumänischer Herkunft und gibt sich ebenso hart wie unverwüstlich, weshalb er auch nicht selten gewerblich genutzt wird. Wer demzufolge viel in Wald und Wiese unterwegs ist, wird die H&R Höherlegungsfedern zu schätzen wissen, die für mehr Bodenfreiheit sorgen. Die Seriendämpfer bleiben übrigens an Bord, das Fahrverhalten dank der speziellen Federcharakteristik völlig kontrolliert und die Zuladung auf Serienniveau.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auch auf den H&R Social Media Kanälen:

FACEBOOK ➤ https://www.facebook.com/hr.dasfahrwerk

INSTAGRAM➤ https://www.instagram.com/hrspezialfedern/

TWITTER ➤ https://twitter.com/hrspezialfedern

YOUTUBE ➤ https://www.youtube.com/user/hrspezialfedern

H&R-Komponenten für Dacia Duster, Typ SR

4WD, ab Baujahr 2018

Höherlegungsfedern für Diesel-Modelle

Art. Nr.: 28935-1

Höherlegung: VA ca. +15 mm / HA ca. +20 mm

Preis (UVP): 299,96 Euro inkl. 19 % MwSt.

Höherlegungsfedern für Benziner-Modelle

Art. Nr.: 28935-1

Höherlegung: VA ca. +20 mm / HA ca. +25 mm

Preis (UVP): 299,96 Euro inkl. 19 % MwSt.

www.h-r.com