Anzeige Handling Kurs am Hot Hatch: H&R Sportfedern für den BMW M240i 4WD

Ein BMW M240i hat‘s in sich. Seine 374 PS schieben wie der berühmte "Ochse", der heisere Sound des Reihensechszylinders ist ein Statement. Das Ganze gepaart mit dem BMW-eigenen xdrive sucht schon Seinesgleichen.

Alles in allem eine Steilvorlage für BMW-Motorsportpartner H&R. Die exakt auf die BMW-Serien-Dämpfer abgestimmten H&R Tieferlegungsfedern senken den Coupé-Schwerpunkt um ca. 35 Millimeter an der Vorderachse ab (hinten ca. 30 mm). Das reduziert die Karosseriebewegungen und sorgt für ein direkteres Einlenken. Doch auch optisch harmoniert das Ergebnis mit dem selbstbewussten M-Style: Die Fahrzeugfront lauert sichtbar tiefer über dem Asphalt und die Schmiede-Alus stehen prall und bündig in ihren Radkästen. Dennoch bleibt der M240i absolut langstreckentauglich, die adaptive Dämpferregelung aktiv und die Zuladung auf Serienniveau.

Noch mehr Profil versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind Made in Germany!

H&R Fahrwerkskomponenten für BMW M240i xDrive, Typ G2C (G42) 4WD, ab Baujahr 2021

Tieferlegungsfedern für Fahrzeuge mit adaptiver Dämpfung

Artikel-Nr.: 28662-2

Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 365,31 Euro inkl. 19 % MwSt.

Tieferlegungsfedern für Fahrzeuge ohne adaptive Dämpfung

Artikel-Nr.: 28662-7

Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 365,31 Euro inkl. 19 % MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 6 mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 71,96 Euro inkl. 19 % MwSt.

