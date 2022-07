Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Anzeige Ferrari Daytona SP3 H&R Sportfedern für den Hyundai IONIQ 5

Technisch bewegen sich die Koreaner mit dem IONIQ 5 in bester Gesellschaft. 800V fürs Schnellladen wie im Porsche Taycan, besser als Tesla in der Realreichweite und bei Bedarf in 5 Sekunden auf Hundert, wenn das Ausstattungs-Häkchen für "4WD" gesetzt wurde.

Lediglich die spürbare Seitenneigung kreiden die Tester dem IONIQ an. Doch hier sorgt H&R mit dem jetzt vorgestellten Sportfedersatz für Abhilfe. Der abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt (ca. 30 mm) sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten sowie reduzierter Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven oder bei plötzlichem Lastwechsel. Der Fahrkomfort hingegen bleibt langstreckentauglich, die Zuladung auf Serienniveau. Optisch ist der IONIQ 5 ohnehin schon jetzt eine Design-Ikone, die im H&R Setup noch eine Spur mehr gefällt.

Apropos Spur. Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auch auf den H&R Social Media Kanälen:

FACEBOOK ➤ https://www.facebook.com/hr.dasfahrwerk

INSTAGRAM➤ https://www.instagram.com/hrspezialfedern/

TWITTER ➤ https://twitter.com/hrspezialfedern

YOUTUBE ➤ https://www.youtube.com/user/hrspezialfedern

H&R-Komponenten für Hyundai Ioniq 5, Typ NE, Varianten F5E1* / F5E3* (72,6 kWh) / F5E2* / F5E4* (58,2 kWh ab Baujahr 2021

Sportfedern für 4WD Fahrzeuge

Art.Nr.: 28597-1

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 25 mm

Preis (UVP): 391,00 EURO inkl. 19 % MwSt.

Sportfedern für 2WD Fahrzeuge

Art.Nr.: 28597-2

Tieferlegung: VA / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 391,00 EURO inkl. 19 % MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 30 mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 173,63 EURO inkl. 19 % MwSt.

www.h-r.com