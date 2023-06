Anzeige Gran Turismo Feinabstimmung: H&R Sportfedern für den KIA EV6 GT

Viel Understatement für nicht weniger als die schnellste Limousine, die KIA jemals gebaut hat: Der EV6 GT setzt neue Standards, auch im Umfeld der elektrifizierten Mitbewerber. Und in der heißesten Variante sind 260 km/h Topspeed und eine Beschleunigung in knapp über drei Sekunden bis zur 100 km/h-Grenze nur zwei von vielen Argumenten, die der Konkurrenz derzeit Kopfschmerzen bereiten.

Bei so viel Dampf in allen Lebenslagen kommt der jetzt lieferbare H&R Tieferlegungs-Federsatz gerade recht! Der abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt (VA 35 / HA 30 mm) sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten sowie reduzierte Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven oder bei plötzlichem Lastwechsel. Der Fahrkomfort bleibt dennoch langstreckentauglich, die Zuladung auf Serienniveau. Die dynamischen Proportionen des EV6 GT werden mit der dezenten Tieferlegung noch gefälliger – Herz, was willst Du mehr!

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R Social Media Kanälen:

FACEBOOK ➤ https://www.facebook.com/hr.dasfahrwerk

INSTAGRAM➤ https://www.instagram.com/hrspezialfedern/

TWITTER ➤ https://twitter.com/hrspezialfedern

YOUTUBE ➤ https://www.youtube.com/user/hrspezialfedern

H&R-Komponenten für die KIA EV6 GT, Typ CV 4WD, Varianten F5E1* / F5E3* / F5E2* / F5E4* / F5E5*,

ab Baujahr 2022

*) Variante siehe Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder Punkt 0.2 im CoC: F5E1* / F5E3* (58,1 kWh), F5E2* / F5E4* / F5E5* (77,4 kWh)

Tieferlegungsfedern

Art.Nr.: 28597-1

Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 410,81 EUR inkl. 19 % MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 30 mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 173,63 EUR inkl. 19 % MwSt.

www.h-r.com