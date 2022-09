Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Anzeige Fahrdynamik für den Blitzlader: KIA EV6 mit H&R Sportfedern

So langsam aber sicher übertreffen sie sich selbst. Mit dem EV6 hat KIA seine Elektroflotte abermals erweitert und treffsicher den nächsten Pieks gesetzt – in den Pelz der europäischen Mitbewerber. Die Karosse ein Hingucker, bei Bedarf blitzartige Beschleunigung und beim Schnellladen weltmeisterlich: Dank 800V Ladesystem saugt sich der koreanische Crossover in nur 270 Sekunden Strom für 100 Kilometer Reichweite rein – sagt der Hersteller.

Alles in Allem Grund genug, auch bei Fahrwerk keine Kompromisse einzugehen. Der jetzt lieferbare Sportfedersatz trägt nicht nur zur dynamischeren Optik des EV6 bei, sondern lässt sich auch erfahren! Denn der abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten sowie reduzierter Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven oder bei plötzlichem Lastwechsel. Der Fahrkomfort hingegen bleibt langstreckentauglich, die Zuladung auf Serienniveau.

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auch auf den H&R Social Media Kanälen:

FACEBOOK ➤ https://www.facebook.com/hr.dasfahrwerk

INSTAGRAM➤ https://www.instagram.com/hrspezialfedern/

TWITTER ➤ https://twitter.com/hrspezialfedern

YOUTUBE ➤ https://www.youtube.com/user/hrspezialfedern

H&R-Komponenten für den KIA EV6, Typ CV, Varianten F5E1* / F5E3* (58,1 kWh) / F5E2* / F5E4* (77,4 kWh), exkl. GT, ab Baujahr 2021

Sportfedern für 4WD-Fahrzeuge

Art. Nr.: 28597-1

Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 390,88 Euro inkl. 19 % MwSt.

Sportfedern für 2WD-Fahrzeuge

Art. Nr.: 28597-2

Tieferlegung: VA / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 390,88 Euro inkl. 19 % MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 30 mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 173,63 Euro inkl. 19 % MwSt.

www.h-r.com