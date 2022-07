Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Anzeige Nettuno espresso: H&R Sportfedern für den Maserati Ghibli Trofeo

Italiener sagen: Individualisten fahren Maserati, nicht Ferrari! Wenn das Augenmerk dann noch auf eine italienische Hochleistungs-Limousine fällt, ist das Cavallino Rampante mangels Angebot ohnehin raus!

So oder so – der Ghibli Trofeo ist Emotion pur und das Achtzylinder-Herz Made by Ferrari brüllt seine Lebensfreude derart heraus, dass einem die Nackenhaare zu Berge stehen. Übrigens mit satten 326 km/h Topspeed.

Der gerade vorgestellte H&R Sportfedersatz beseitigt den optisch einzigen Mangel des schärfsten Ghibli – den hohen Freiraum zwischen Rad und Behausung. Gleichzeitig steigt der Fahrspaß wegen der damit einhergehenden Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes noch einmal spürbar – direkteres Einlenkverhalten sowie reduzierte Karosseriebewegungen in schnell gefahrenen Kurven oder bei plötzlichem Lastwechsel. Der Fahrkomfort hingegen bleibt langstreckentauglich.

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten und sind Made in Germany!

H&R-Komponenten für den Maserati Ghibli Trofeo, Typ M156,

ab Baujahr 2020

Sportfedern

Art.Nr.: 28801-2

Tieferlegung: VA ca. 30mm / HA ca. 20mm

Preis (UVP): 444,00 EURO inkl. 19% MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 24 mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 230,00 EURO inkl. 19% MwSt.

www.h-r.com