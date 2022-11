Anzeige All Wheel Fun: H&R Gewindefahrwerk für VW Golf 8 Allrad + R

Mit dem Allradantrieb wird der Achter "der Golf für alle Fälle", bei der "R" Version wäre die brutale Kraft ohnehin kaum anders auf den Asphalt zu bringen.

Ungeachtet dessen, ob die 4WD-Option wegen der geografischen Wohnsituation oder dem Wunsch nach unbändigem Vortrieb gewählt wurde – beide Parteien kommen jetzt in den Genuss des höhenverstellbaren H&R Gewindefahrwerks. Das ermöglich zuerst einmal eine stufenlose Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes um bis zu 50 Millimeter, trägt darüber hinaus aber nicht nur zur dynamischeren Optik des Golf 8 bei, sondern sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten sowie reduzierter Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven oder bei plötzlichem Lastwechsel. Der Fahrkomfort hingegen bleibt langstreckentauglich, die Zuladung auf Serienniveau. Lediglich die Sensoren des Serien-Fahrwerks müssen stillgelegt werden, daher bietet H&R optional eine Version inklusive der erforderlichen Module an.

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten und sind Made in Germany!

H&R-Komponenten für VW Golf VIII 4-Motion incl. R, Typ CD / CDV Schrägheck + Kombi, nur mit VA-Federbein ø 55 mm, inkl. adaptiver Dämpfung, ab Baujahr 2020

Gewindefahrwerk

Art.Nr.: 28602-2

Tieferlegung: VA ca. 25-50 mm / HA ca. 20-45 mm

Preis (UVP): 1.414,21 Euro inkl. 19 % MwSt.

Gewindefahrwerk inkl. Stilllegungsmodul 93068-1

Art.Nr.: 28602-25

Tieferlegung: VA ca. 25-50 mm / HA ca. 20-45 mm

Preis (UVP): 1.743,47 Euro inkl. 19 % MwSt.

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 6 mm (pro Achse)

Preis (UVP): ab 71,96 Euro inkl. 19 % MwSt.

www.h-r.com