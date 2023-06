Mit "Evolution-Bodykit" wächst die Mercedes G-Klasse in die Breite

Hofele Evolution Bodykit G-Klasse Hofele-Evolution-Bodykit verbreitert G-Klasse

Das Exterieurpaket beinhaltet neue Carbonstoßfänger und -kotflügelverbreiterungen an Front und Heck. An der Front fallen die abgeänderten Tagfahrlichter ins Auge, die einen Großteil der seitlichen Lufteinlässe des Geländewagens ausfüllen. Auf Wunsch lässt sich das Optikpaket mit der optionalen Roofbar von Hofele kombinieren, die LED-Leuchten trägt. Im abgewandelten Kühlergrill prangt anstelle des Mercedes-Sterns das Hofele-Logo.

Alle Anbauteile des Exterieurpakets, wie die Lufteinlässe an den vorderen und hinteren Kotflügeln, stehen in Carbon, glänzendem Schwarz oder in Wagenfarbe zur Wahl. Die neuen und verbreiterten Kotflügel bieten Platz für 22 bis 24 Zoll große Räder des Edeltuners. Wer seinen G noch weiter individualisieren möchte, findet im Angebot von Hofele unter anderem gegenläufig öffnende Fond-Türen. 2023 feiert der Veredler aus Sindelfingen sein 40-jähriges Bestehen.

Fazit

Mit dem Evolution-Paket verbreitert Hofele die schon in Serie nicht gerade schlanke Mercedes G-Klasse. Das Optikpaket für die Geländewagenikone umfasst neue Front- und Heckschürzen sowie verbreiterte Kotflügel mit Lufteinlässen.