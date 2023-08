Sonax: Mit Sicherheit mehr Fahrfreude

Qualitätsprodukte in der Scheibenwaschanlage sorgen sekundenschnell für klare Sicht, ohne dass Spannungsrisse und "Blindstellen" an den teuren Scheinwerferscheiben entstehen. Für die warme Jahreszeit ist vor allem hohe Insektenlösekraft erforderlich, Winterscheibenreiniger sind speziell auf salzhaltige Verschmutzungen abgestimmt. Bei der Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb sollte man den Wischwassertank daher möglichst komplett entleeren, um klare Sicht und Sicherheit zu gewährleisten. Es ist nicht zu empfehlen, Reste des Sommerscheibenreinigers mit Winterscheibenreinigern zu mischen.

Zuverlässig und sicher Grundsätzlich sind alle Sonax-Scheibenreiniger so abgestimmt, dass hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie Xenon-Scheinwerfer nicht angegriffen werden. Zudem stellen die Experten der Sonax Forschung & Entwicklung sicher, dass weder Lack- noch Gummi- oder Kunststoffoberflächen angegriffen werden. Gut zu wissen: Alle Produkte des Autopflegespezialisten werden auch auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken getestet.

Das trifft auch auf Felgenreiniger zu: Die Spezialisten von Sonax machen kurzen Prozess mit hartnäckigen Felgenverschmutzungen, ohne Korrosion an den Radschrauben zu verursachen oder die edlen Oberflächen von Sportfelgen anzugreifen. Beste Beispiele dafür sind das "Sonax Felgenbeast" oder der "XTREME Felgenreiniger PLUS", die durch ihre starke Reinigungsleistung viele Fans begeistern. Dafür setzt Sonax eine pH-hautneutrale und materialschonende Formel ein, die bei zuverlässiger Materialverträglichkeit überzeugend wirkt. Die beliebten Felgenreiniger sind für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen perfekt geeignet und bringen die edlen Räder rückstandslos zum Strahlen.

Sonax Sweet Flamingo

Sonax Der „Sonax Scheibenreiniger gebrauchsfertig“ mit neuem Sweet Flamingo-Duft entfernt gefährliche Blend- und Schmierfilme von Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen und erhöht damit die Fahrsicherheit.

Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. Verstärkt deutlich die Reinigungsleistung. Gefährliche Blend- und Schmierfilme von Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt. Erhöht die Fahrsicherheit. Greift Lack, Gummi und Kunststoff nicht an. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben. Für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer bestens geeignet. Ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen. Auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken getestet. Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte – besonders in kritischen Situationen wie bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht. Mit fruchtig süßem Duft. Im Beutel für die besonders platzsparende und einfache Entsorgung.

Sonax Felgenbeast

Sonax Das „Sonax Felgenbeast“ stellt bei hoher Reinigungsleistung eine zuverlässige Materialverträglichkeit und maximale Werterhaltung sicher.

Das Felgenbeast lässt Schmutz keine Chance! Ein Felgenreiniger alle Stahl- und Leichtmetallfelgen + lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen. Entfernt selbst biestige Verschmutzungen. Das Felgenbeast verfärbt sich rötlich und entfaltet seine ganze Reinigungskraft. Besonders materialschonend, greift weder die Felgenoberfläche noch Radbolzen an. Für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet.

Sonax XTREME Felgenreiniger

Sonax Sonax XTREME Felgenreiniger PLUS“: Top-Empfehlung für lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen.

XTREME FelgenReiniger PLUS ist ein hochwirksamer Spezialreiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen – auch lackierte, verchromte, polierte und matte Felgen. Bei Kontakt mit den Verschmutzungen verfärbt sich der Reiniger rötlich und zeigt so seine volle Wirkungskraft. Besonders materialschonend, greift garantiert weder die Felgenoberfläche noch die Radbolzen an. Für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem) geeignet. pH-hautneutral. Mit Zitrusduft.

Sonax Microfaser Felgenbürste

Sonax Griffiger Helfer: Mit der „Sonax Microfaser Felgenbürste“ lassen sich besonders hartnäckig anhaftende Verschmutzungen rückstandsfrei und oberflächenschonend lösen.