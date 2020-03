Stay Safe Aktion So kommen Sie immer an Ihr Heft

Als Reaktion auf die Corona-Krise bieten wir Ihnen auto motor und sport auch in Form eines besonders günstigen E-Paper-Abos für drei Monate zum Vorteilspreis an.

Immer mehr Einkaufszentren, Kaufhäuser und Flughäfen schließen, doch keine Angst: auto motor und sport wird weiter gedruckt und ausgeliefert – an Tankstellen, in Supermärkten und Zeitschriftenläden finden Sie uns nach wie vor. Aber wir möchten auch Vorbild sein und den Aufruf unterstützen, daheim zu bleiben. Deshalb machen wir Ihnen ein besonders günstiges Angebot, auto motor und sport in den nächsten drei Monaten über sechs Ausgaben digital lesen zu können: Dafür zahlen Sie pro Ausgabe nur 2,17 Euro – und bekommen zusätzlich einen 10-Euro-Gutschein.

Bestellbar ist das Ganze unter shop.motorpresse.de/epaper, wo Sie auch noch weitere Digital-Angebote unseres Verlages aus den Bereichen Auto, Motorrad, Luftfahrt, Caravaning, Sport und Lifestyle finden. Vielleicht nutzen Sie die Zeit zu Hause, hier intensiv zu stöbern und Neues zu entdecken. Und an alle treuen Abonnenten: Sollte es zu Zustellungsproblemen mit der Post kommen, werden wir ebenfalls dafür sorgen, dass Sie digital an Ihr Heft kommen. Und jetzt das Wichtigste von allem: Bleiben Sie und Ihre Liebsten gesund!

Das Aktionsangebot noch einmal zusammengefasst: