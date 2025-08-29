Audi E-Tron gebraucht: Enormer Wertverlust machte den E-SUV günstiger als Verbrenner

Ein Audi Q8 E-Tron, einst mit Neupreisen jenseits der 80.000 Euro, steht heute schon für rund 35.000 Euro auf dem Hof. Innerhalb von nur drei Jahren verlieren viele Modelle über 50 Prozent an Wert. Zum Vergleich: Ein Audi Q7 50 TDI mit ähnlicher Ausstattung liegt gebraucht häufig noch bei 45.000 Euro – und das trotz höherer Laufleistung. Der Elektropionier hat damit in kurzer Zeit die Preisskala auf den Kopf gestellt.

Ausstattung wie in der Oberklasse Ein Großteil der gebrauchten E-Tron-Modelle stammt aus ehemaligen Leasingflotten. Die meisten davon sind üppig konfiguriert: Luftfederung, Massagesitze, Akustikverglasung, Matrix-LED-Licht und Assistenzpakete sind oft seriennah verbaut. Viele Fahrzeuge verfügen zudem über die große 83,6-kWh-Batterie, was Reichweiten von über 350 Kilometern ermöglicht. Im Alltag sind sie damit kaum von einem neuen Premium-Elektro-SUV zu unterscheiden.

Widerspruch zur Kauflogik Normalerweise gilt: Elektroautos sind in der Anschaffung teurer, sollen sich aber durch niedrige Betriebskosten rechnen. Beim E-Tron kehrt sich dieses Verhältnis um. Die günstigen Gebrauchtpreise lassen die ehemals hohe Einstiegshürde verschwinden. Für Vielfahrer oder Technik-Enthusiasten, die bisher wegen der Kosten zögerten, wird das Fahrzeug plötzlich zur rationalen Wahl. Sogar gegenüber gebrauchten Diesel-SUVs ergibt sich oft ein Kostenvorteil – nicht trotz, sondern wegen des Wertverlusts.