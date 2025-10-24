Audi Sportwagen 2027: Fahren wie früher, elektrisch

Der Concept C unterscheidet sich in seiner Architektur grundlegend von gängigen Elektroplattformen. Audi verzichtet auf die modulare Skateboard-Bauweise mit großflächigem Batteriepaket im Fahrzeugboden. Stattdessen liegt der Energiespeicher kompakt und mittig im Fahrzeug. Diese Anordnung ähnelt der Gewichtsverteilung eines Mittelmotor-Sportwagens, bei dem Motor und Getriebe hinter den Vordersitzen, aber vor der Hinterachse platziert sind.

Das Ziel ist eine neutrale Balance im Fahrverhalten, unterstützt durch einen tiefen Schwerpunkt. Die Folge ist ein direkteres Einlenken und ein klar definiertes Handling, das sich deutlich vom Charakter aktueller Elektro-SUVs abhebt.

Antriebskonzept: Nur eine Achse treibt an Der Concept C setzt auf reinen Hinterradantrieb. Ein Allradsystem ist nicht vorgesehen – weder mechanisch noch elektrisch. Diese Entscheidung folgt dem Prinzip technischer Reduktion. Audi zielt darauf ab, ein möglichst unmittelbares Fahrerlebnis zu ermöglichen, ohne elektronische Eingriffe an beiden Achsen.

Der Heckantrieb reduziert das Gesamtgewicht, vereinfacht die Kühltechnik und senkt die Komplexität der Softwaresteuerung. Für einen Sportwagen dieser Größe ist diese Lösung zudem ausreichend, zumal hohe Motorleistungen bislang nicht kommuniziert wurden.

Design folgt Funktion Das Erscheinungsbild des Concept C unterstreicht die technische Ausrichtung. Die Karosserie zeigt eine klare, horizontale Gliederung mit tief liegender Schulterlinie und kurzer Front. Die Sitzposition ist betont niedrig, das Dach verläuft flach – beides typisch für Sportwagen mit Mittelmotor-Layout.

Markant ist der sogenannte "Vertical Frame": eine vertikale Lichtsignatur vorn und hinten, die das Fahrzeug optisch zentriert und gleichzeitig eine neue Markenidentität aufbaut. Im Innenraum setzt Audi auf eine bewusst reduzierte Gestaltung mit taktilen Bedienelementen statt Touchscreens.

Einordnung im Modellprogramm Obwohl der Concept C offiziell nicht als Nachfolger des TT kommuniziert wird, weist das Fahrzeugformat auf eine vergleichbare Zielgruppe hin. Kompakte Abmessungen, zweisitziges Layout und fahrdynamische Ausrichtung sprechen für eine Positionierung unterhalb des e-tron GT.