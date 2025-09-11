Avatr Xpectra: Chinesische Edel-Marke fordert Rolls-Royce heraus

Auf der IAA Mobility 2025 in München hat die chinesische Premium-Marke Avatr ihr erstes Vision Car vorgestellt: den Avatr Vision Xpectra. Das Konzeptfahrzeug soll den Beginn einer neuen Design- und Entwicklungsphase der Marke markieren, die von den Indrustrie-Riesen Changan und CATL (Batteriespezialist) getragen wird. Sogar Huawei fungiert als strategischer Technologiepartner, ohne Anteile am Unternehmen zu halten.

Design und Dimensionen Der Vision Xpectra setzt ein klares Statement: Mit einer Länge von 5,84 Metern überragt er selbst eine Rolls-Royce-Phantom-Limousine. Das Fahrzeug basiert auf der neuen Designsprache "The Energy Force", die für klare Flächen, breite Kotflügel und eine großflächige Verglasung steht.

Charakteristisch sollen die fehlenden Türgriffe werden, gegenläufig angeschlagene Fondtüren und der Verzicht auf B-Säulen, was einen großzügigen Einstieg ermöglicht – klassische Merkmale eines Concept Cars. Die Front trägt eine zweigeteilte Leuchtensignatur, einen großen Lufteinlass und ein Motorhauben-Emblem.

Innenraum und Technologie Das Interieur ist auf vier Einzelsitze ausgelegt und stark vom selbst erfundenen Thema "Emotive Luxury" geprägt. Im Mittelpunkt steht der sogenannte "Vortex", ein KI-basiertes Bedienelement, das über Licht- und Bewegungseffekte eine emotionale Bindung zwischen Fahrer und Fahrzeug herstellen soll. Ergänzt wird er durch ein transparentes Breitbild-Display sowie ein multifunktionales Bedienelement in der Mittelkonsole, das auf Touch- und Gestensteuerung reagiert.

Weitere Besonderheiten sind eine variable Ambientebeleuchtung, dynamische Lamellenstrukturen sowie organisch geformte Sitze. Der Innenraum versteht sich weniger als klassischer Fahrgastraum, sondern als emotionaler Erlebnisraum – ganz anders als bei einem sehr klassischen Rolls-Royce.

Positionierung der Marke Avatr sieht den Vision Xpectra nicht als Vorstufe zur Serienproduktion, sondern als Design- und Technologie-Leitbild für künftige Modelle. Seit dem Markteintritt 2022 bietet Avatr bereits vier Fahrzeuge an – den Fastback-Crossover Avatr 11, das Liftback Avatr 12, den SUV Avatr 07 sowie die Limousine Avatr 06. Laut China EV DataTracker wurden bislang über 140.000 Fahrzeuge in China ausgeliefert.