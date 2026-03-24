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BMW i3 im Konfigurator: Das sind die Farben und Specs der Neuen Klasse

BMW i3 im Konfigurator
Das sind die Farben und Specs der Neuen Klasse

BMW hat den neuen i3 vorgestellt. Was neben zehn Außen-Farben und sechs Innenräumen sonst schon zur Auswahl steht, erfahren Sie hier.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.03.2026
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BMW i3 Neue Klasse Specs und Farben
Foto: BMW / Schoenfeld

Die Produktion des neuen i3 "Neue Klasse" startet BMW im August 2026 in München. Die Markteinführung folgt im Herbst mit dem 469 PS starken xDrive50. Viele zentrale Daten sind bereits bekannt: bis zu 900 Kilometer Reichweite, 800-Volt-Architektur mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW. Was hingegen noch fehlt, sind die Details, die für viele Kunden mindestens ebenso interessant sind: konkrete Ausstattungslinien, Paketstrukturen – und vor allem die Möglichkeit, das Fahrzeug frei zu konfigurieren.

Erste Einblicke statt vollständiger Konfiguration

Noch ist der i3 nicht bestellbar, und ein offizieller Konfigurator steht ebenfalls erst zum Marktstart bereit. Dennoch gibt BMW bereits gezielt Einblicke in die künftigen Individualisierungsmöglichkeiten....