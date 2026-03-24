BMW i3 im Konfigurator: Das sind die Farben und Specs der Neuen Klasse

Die Produktion des neuen i3 "Neue Klasse" startet BMW im August 2026 in München. Die Markteinführung folgt im Herbst mit dem 469 PS starken xDrive50. Viele zentrale Daten sind bereits bekannt: bis zu 900 Kilometer Reichweite, 800-Volt-Architektur mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW. Was hingegen noch fehlt, sind die Details, die für viele Kunden mindestens ebenso interessant sind: konkrete Ausstattungslinien, Paketstrukturen – und vor allem die Möglichkeit, das Fahrzeug frei zu konfigurieren.