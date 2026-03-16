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Drei gebrauchte E-Auto-Schnäppchen: Billige Stromparty statt hoher Spritkosten

Drei gebrauchte E-Autos günstig wie nie
Billige Stromparty statt hoher Spritkosten

Tanken tut weh – Strom laden dagegen nicht. Und während Benzin- wie Dieselpreise steigen, werden viele voll alltagstaugliche Elektroautos auf dem Gebrauchtmarkt längst als Schnäppchen für weniger als 15.000 Euro gehandelt. Drei besonders interessante Kandidaten: der Hyundai Ioniq 5, das Tesla Model 3 und der Volkswagen ID.3.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.03.2026
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Hyundai Ioniq 5, VW ID.3, Tesla Model 3
Foto: Seufert / Hersteller / Schönfeld

Wer dieser Tage an der Zapfsäule steht, hat selten gute Laune. Benzin und Diesel sind längst zu einem spürbaren Kostenfaktor geworden – vor allem für Pendler und Vielfahrer. Gleichzeitig verlieren Elektroautos deutlich an Wert. Für Gebrauchtwagenkäufer und Schnäppchenjäger war das Angebot nie größer.

Besonders spannend sind aktuell drei Modelle, die sehr unterschiedliche Stärken haben: der futuristisch gestylte Hyundai Ioniq 5, die Effizienz-Ikone Tesla Model 3 und der kompakte Alltagsheld Volkswagen ID.3. Hier bekommt man erstaunlich viel Elektroauto fürs Geld – und kann sich von teurer Tankstellenroutine lossagen.

Hyundai Ioniq 5: Der Lademeister

Als der Hyundai Ioniq 5 auf den Markt kam, wirkte er wie ein Blick in die Zukunft: kantiges Retro-Design,...