Drei gebrauchte E-Auto-Schnäppchen: Billige Stromparty statt hoher Spritkosten

Wer dieser Tage an der Zapfsäule steht, hat selten gute Laune. Benzin und Diesel sind längst zu einem spürbaren Kostenfaktor geworden – vor allem für Pendler und Vielfahrer. Gleichzeitig verlieren Elektroautos deutlich an Wert. Für Gebrauchtwagenkäufer und Schnäppchenjäger war das Angebot nie größer.

Besonders spannend sind aktuell drei Modelle, die sehr unterschiedliche Stärken haben: der futuristisch gestylte Hyundai Ioniq 5, die Effizienz-Ikone Tesla Model 3 und der kompakte Alltagsheld Volkswagen ID.3. Hier bekommt man erstaunlich viel Elektroauto fürs Geld – und kann sich von teurer Tankstellenroutine lossagen.

Hyundai Ioniq 5: Der Lademeister