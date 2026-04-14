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Hyundai Ioniq Earth: Ein neuer Familien-SUV für Deutschland?

Hyundai Ioniq Earth Concept
Kommt ein neuer Familien-SUV nach Deutschland?

Hyundai hat mit dem Ioniq Earth Concept ein neues Kapitel in der Entwicklung von Familien-SUV aufgeschlagen. Das Konzeptfahrzeug beeindruckt mit futuristischem Design und innovativen Funktionen. Doch könnte der Ioniq Earth auch in Europa Fuß fassen?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.04.2026
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Hyundai Ioniq Venus und Earth Studien China
Foto: Hyundai

Das Ioniq Earth Concept präsentiert sich mit einem markanten und modernen Design. Klare Linien, ausgestellte Radläufe und ein stabiler Unterbau prägen die Optik des Fahrzeugs. Auffällig ist das Glasdach mit skelettartigen Verstrebungen, das dem Fahrzeug eine besondere Note verleiht.

Die gegenläufig öffnenden Türen und der Verzicht auf B-Säulen bieten praktische Vorteile, wie einen erleichterten Einstieg und mehr Flexibilität im Innenraum.

Innenraum und Komfort

Im Innenraum setzt Hyundai auf eine Kombination aus Komfort und Funktionalität. Die Sitze bestehen aus leichten Luftmodulen und bieten Flexibilität, da die Rücksitze drehbar sind. Eine LED-Beleuchtung sorgt für eine angenehme Atmosphäre, während Designelemente wie Kartenmuster Akzente setzen. Das Cockpit ist minimalistisch gestaltet und wird von einem zentralen Touchscreen dominiert, der die wichtigsten Funktionen steuert.

Technische Details und Strategie

Hyundai hat bisher keine technischen Details zum Antrieb des Ioniq Earth Concept veröffentlicht. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass das Fahrzeug auf einer vollelektrischen Plattform basiert, wie es bei der Ioniq-Modellreihe üblich ist. Diese Modelle sind bekannt für ihre Batterietechnologie und Reichweiten. Hyundai verfolgt zudem eine Strategie, die digitale Dienste und nachhaltige Materialien in den Fokus rückt, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Marktchancen in Deutschland

Die Chancen für einen Markteintritt des Ioniq Earth in Deutschland könnten positiv sein. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen steigt kontinuierlich, und besonders Familien-SUV sind gefragt, da sie Platz und Komfort bieten. Mit seinem Design und den Funktionen könnte der Ioniq Earth eine Alternative zu Modellen wie dem VW ID.4 oder dem Skoda Enyaq darstellen.

Herausforderungen und Ausblick

Der deutsche Markt ist jedoch stark umkämpft, und etablierte Marken wie Volkswagen, BMW und Tesla dominieren das Segment. Auch regulatorische Anforderungen und mögliche Importzölle könnten den Markteintritt erschweren. Sollte der Ioniq Earth in Serie gehen, könnte er dennoch eine interessante Ergänzung im Bereich der Elektro-SUVs sein.

Fazit