Mittelklasse
E-Auto

Ladeleistung 175 kW oder 250 kW – auf der Langstrecke ein Unterschied?

Tesla Supercharger mit 175 kW vs. 250 kW
Wie wichtig ist die Ladeleistung auf Langstrecken?

Die Ladeleistung von Elektroautos ist ein entscheidender Faktor für die Alltagstauglichkeit und die Akzeptanz der Elektromobilität. Besonders auf Langstreckenfahrten spielt die Geschwindigkeit, mit der ein Fahrzeug Energie aufnimmt, eine zentrale Rolle. Tesla bietet mit seinen Superchargern zwei Varianten an: 175 kW und 250 kW. Doch wie groß ist der Unterschied in der Praxis?

Veröffentlicht am 11.12.2025
10/2021, Tesla Supercharger
Foto: Pixabay

Die technischen Unterschiede zwischen 175 kW und 250 kW

Die Ladeleistung eines Superchargers gibt an, wie schnell ein Elektroauto Energie aufnehmen kann. Während die 175-kW-Variante bereits als High-Power-Charging (HPC) gilt, setzt die 250-kW-Version noch einen drauf. Der Unterschied liegt vor allem in der maximalen Stromstärke und der Spannung, die die Ladesäule bereitstellen kann. Laut ADAC-Tests erreichen Fahrzeuge an einer 250-kW-Säule in der Regel eine höhere mittlere Ladeleistung, da die Spitzenleistung länger gehalten werden kann.

Praktische Auswirkungen auf die Ladezeit

Die Ladezeit eines Elektroautos hängt nicht nur von der maximalen Ladeleistung ab, sondern auch von der Ladekurve des Fahrzeugs. Wie der ADAC berichtet, sinkt die Ladeleistung mit zunehmendem Akkustand. Ein Tesla Model 3 beispielsweise lädt an einer 250-kW-Säule von 10 % auf 80 % in etwa 20 Minuten, während es an einer 175-kW-Säule rund 25 Minuten benötigt. Dieser Unterschied mag gering erscheinen, summiert sich jedoch auf langen Fahrten.

Wirtschaftliche Aspekte: Kosten und Verfügbarkeit

Die Kosten für das Laden an Superchargern variieren je nach Anbieter und Standort. Die Preise an 250-kW-Säulen sind oft höher, da diese Infrastruktur teurer in der Anschaffung und Wartung ist. Zudem sind 250-kW-Säulen in Deutschland noch nicht flächendeckend verfügbar, was die Planung von Langstreckenfahrten erschwert.

Langstreckentauglichkeit: Für wen lohnt sich 250 kW?

Für Vielfahrer, die regelmäßig lange Strecken zurücklegen, kann die höhere Ladeleistung von 250 kW einen echten Zeitvorteil bieten. Für Gelegenheitsfahrer oder Nutzer, die hauptsächlich im urbanen Raum unterwegs sind, reicht die 175-kW-Option meist aus. Wie EnBW in einem Blogbeitrag erklärt, ist die Wahl der Ladeleistung auch eine Frage der individuellen Fahrgewohnheiten und der verfügbaren Infrastruktur.

Zukunftsperspektiven: 800-Volt-Technologie und mehr

Die Entwicklung geht weiter: Immer mehr Hersteller setzen auf 800-Volt-Systeme, die Ladeleistungen von bis zu 350 kW ermöglichen. Diese Technologie könnte die Unterschiede zwischen 175 kW und 250 kW in Zukunft relativieren. Dennoch bleibt die Frage, wie schnell die Infrastruktur mit dieser Entwicklung Schritt halten kann.

