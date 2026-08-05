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Luxus oder Spielerei? Das Sky Control Dach in der C-Klasse im Detail

Feature in der neuen Mercedes C-Klasse
Wie innovativ ist das Sky Control Panoramadach?

Das Sky Control Panoramadach der neuen elektrischen Mercedes C-Klasse bietet mit 162 illuminierten Sternen und neun dimmbaren Segmenten ein luxuriöses Ambiente. Doch wie alltagstauglich ist diese Innovation wirklich?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.08.2026
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Innenaufnahme des Panoramadachs der neuen elektrischen Mercedes-Benz C-Klasse (C 400 4MATIC) mit beleuchteten Mercedes-Sternen, aufgenommen beim Test Drive 2026 in Helsinki.
Foto: Mercedes-Benz AG – Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans, photo by Leroy Marquardt on behalf of Mercedes-Benz AG

Das Sky Control Panoramadach ist eines der auffälligsten Features der neuen elektrischen Mercedes C-Klasse. Mit 162 leuchtenden Sternen, deren Farben sich an die Ambientebeleuchtung anpassen, schafft Mercedes ein einzigartiges Ambiente im Innenraum. Das Glasdach kann in neun Segmenten individuell gedimmt werden, sodass Nutzer zwischen maximaler Transparenz und vollständiger Verdunkelung wählen können. Diese Funktion wird mit der Matrix-Backlight-Technologie ermöglicht, die auch in anderen Premium-Modellen des Herstellers zum Einsatz kommt.

Komfort versus Einschränkungen im Fond

Während das Sky Control Dach den vorderen Passagieren ein Gefühl von Weite vermittelt, zeigt sich im Fond eine andere Perspektive. Die coupéhafte Dachlinie der C-Klasse führt dazu, dass die Kopffreiheit hinten ohnehin eingeschränkt ist – ein Punkt, der besonders größeren Mitfahrern auffallen dürfte.

Für Familien könnte das dimmbare Glasdach dennoch von Vorteil sein: Es reduziert Blendungen und schafft eine angenehme Lichtstimmung für Kinder auf langen Fahrten. Allerdings bleibt abzuwägen, ob diese Vorteile die Einschränkungen im Platzangebot überwiegen.

Lifestyle-Feature oder praktische Innovation?

Mercedes positioniert das Sky Control Panoramadach klar als Lifestyle-Element. Es unterstreicht den Premiumanspruch der Marke und hebt die elektrische C-Klasse von anderen Modellen in ihrem Segment ab. Doch nicht jeder Nutzer wird dieses Feature als notwendig empfinden – insbesondere dann nicht, wenn Funktionalität und Alltagstauglichkeit im Vordergrund stehen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern wie dem BMW i3 oder Tesla Model 3 bietet Mercedes hier ein Alleinstellungsmerkmal, das jedoch auch seinen Preis hat. Die Individualisierungsmöglichkeiten des Dachs sind beeindruckend, aber sie richten sich vor allem an Kunden, die Wert auf Design und Exklusivität legen.

Bedeutung für den deutschen Markt

In Deutschland spielt Komfort eine entscheidende Rolle bei der Kaufentscheidung für Fahrzeuge der Mittelklasse. Das Sky Control Dach könnte hier polarisieren: Während es technikaffine Käufer anspricht, könnten pragmatischere Kunden eher auf klassische Komfortmerkmale wie Sitzbelüftung oder Massagefunktionen setzen.

Interessant ist auch die Frage nach der langfristigen Haltbarkeit des Systems. Komplexe elektronische Features wie das dimmbare Glasdach könnten bei intensiver Nutzung anfälliger für Verschleiß sein – ein Aspekt, den potenzielle Käufer berücksichtigen sollten.

Fazit