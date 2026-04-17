Volvo treibt die Transformation des Güterverkehrs vehement voran. Mit einer umfassend erneuerten Elektro-Flotte – angeführt vom neuen Volvo FH Aero Electric – erreicht die Elektrifizierung nun auch den anspruchsvolleren Fernverkehr. Die Kombination aus hoher Reichweite, potenter Schnellladetechnologie und variabler Auslegung soll den batterieelektrischen Lkw erstmals in direkte Konkurrenz zum Diesel bringen.Lautloser Fernverkehr: 700 Kilometer elektrischMit dem FH Aero Electric erreicht der schwedische Schwerlaster erstmals Reichweiten von bis zu 700 Kilometern und damit eine übliche Tagestour. Möglich wird dieser Sprung durch eine neue technische Architektur. Herzstück ist die sogenannte E-Achse, in der zwei Elektromotoren und ein 6-Gang-Getriebe kompakt zusammengefasst sind. Diese Integration reduziert den Platzbedarf klassischer Antriebskomponenten erheblich und schafft Raum für zusätzliche Batteriekapazität im Fahrzeugrahmen. Das Resultat ist eine deutlich gesteigerte Energiedichte an Bord, ohne die Nutzbarkeit des Fahrzeugs einzuschränken.Auch beim Thema Ladeinfrastruktur setzt Volvo auf Zukunftstechnologie. Der FH Aero Electric ist für das Megawatt Charging System (MCS) ausgelegt und kann mit Ladeleistungen von bis zu 700 kW "betankt" werden. Unter optimalen Bedingungen lässt sich der Ladezustand so in etwa 50 Minuten von 20 auf 80 Prozent erhöhen. Damit wird ein Ladevorgang möglich, der sich in die vorgeschriebenen Ruhezeiten im europäischen Fernverkehr integrieren lässt.\n\t\t\t,\n\t\tHinzu kommt, dass Volvo auch bei Nutzlast und Gesamtzuggewicht keine gravierenden Kompromisse eingeht. Mit bis zu 48 Tonnen Gesamtzuggewicht und einer Nutzlast von bis zu 28 Tonnen bewegt sich der Elektro-Lkw auf einem Niveau, das für viele Transportaufgaben im Fernverkehr absolut praxisgerecht ist.Breite Elektrifizierung: Neue Generation von FH, FM und FMXNeben dem Flaggschiff für die Langstrecke erneuert Volvo Trucks auch seine etablierten Baureihen für regionale und spezialisierte Einsätze grundlegend. Die neuen Generationen von Volvo FH Electric, Volvo FM Electric und Volvo FMX Electric decken ein breites Spektrum an Anwendungen ab – von städtischer Logistik über Bauverkehr bis hin zu kommunalen Diensten.Technisch setzen diese Modelle auf einen neu entwickelten elektrischen Antriebsstrang mit zwei Motoren und einem speziell abgestimmten 8-Gang-Getriebe. Mit Leistungen von bis zu 540 kW (731 PS) bieten sie nicht nur ausreichend Reserven für schwere Lasten, sondern auch ein fein dosierbares Drehmoment, das insbesondere in anspruchsvollen Einsatzszenarien wie Baustellen oder bergigem Terrain von Vorteil ist.\n\t\t\t,\n\t\tEin zentrales Element der neuen Generation ist der weiterentwickelte Nebenabtrieb (PTO). Dieser ermöglicht es, Aufbauten wie Kräne, Betonmischer oder Müllpressen direkt elektrisch zu betreiben – und zwar auch während der Fahrt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Verbrennungsmotoren oder hydraulischer Zusatzsysteme. Das vereinfacht die Konstruktion, reduziert Wartungskosten und verbessert die Energieeffizienz des Gesamtsystems.Mit Reichweiten von bis zu 470 Kilometern eignen sich diese Fahrzeuge für einen Großteil der heutigen Transportaufgaben im Nah- und Regionalverkehr und bilden damit das Rückgrat der elektrischen Transformation im Nutzfahrzeugbereich.Produktivität im Fokus: Elektrisch ohne KompromisseEin entscheidender Faktor für den Erfolg elektrischer Nutzfahrzeuge ist ihre Wirtschaftlichkeit im Alltag. Volvo verfolgt daher einen ganzheitlichen Ansatz, der nicht nur auf Emissionsfreiheit, sondern vor allem auf Produktivität abzielt. Die Kombination aus hoher Ladeleistung, flexiblen Batteriekonfigurationen und leistungsstarken Antrieben ermöglicht es, die Fahrzeuge auf unterschiedliche Einsatzprofile zuzuschneiden. Unternehmen können beispielsweise zwischen maximaler Reichweite oder höherer Nutzlast optimieren – je nach Bedarf.\n\t\t\t,\n\t\tAuch das Fahrerlebnis spielt eine wichtige Rolle. Die weiterentwickelten I-Shift-Getriebe sind speziell auf den Elektroantrieb abgestimmt und sollen in Verbindung mit den Zwei-Motoren-Systemen für eine gleichmäßige und kontrollierte Kraftentfaltung sorgen. Schaltvorgänge erfolgen unbemerkt im Hintergrund, während Geräusch- und Vibrationsniveau deutlich unter dem eines Diesel-Lkw liegen.700 km – realistisch oder Marketing?Die Angabe von "bis zu 700 Kilometern" Reichweite ist ohne Zweifel beeindruckend. Wie bei allen Elektrofahrzeugen handelt es sich dabei allerdings um einen Bestwert, der unter optimalen Bedingungen erreicht wird. Faktoren wie Außentemperatur, Topografie, Beladung, Fahrstil und Aerodynamik haben erheblichen Einfluss auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Volvo selbst weist darauf hin, dass diese Variablen die Reichweite deutlich beeinflussen können.Interessant ist dabei, dass die Reichweitensteigerung offenbar weniger auf eine neue Batteriegeneration zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf eine Kombination aus verbesserter Software, optimierter Aerodynamik und einer effizienteren Nutzung der vorhandenen Batteriekapazität.Einordnung im WettbewerbAndere Hersteller wie Mercedes-Benz, MAN oder Scania verfolgen ebenfalls ambitionierte Elektrifizierungsstrategien, setzen jedoch teilweise auf konservativere Leistungs- und Reichweitenangaben. Mit seiner neuen Elektro-Offensive will sich Volvo Trucks klar als einer der technologischen Vorreiter im Segment schwerer Nutzfahrzeuge etablieren – insbesondere im beim elektrischen Fernverkehr.Dabei konzentrieren sich die Schweden nicht nur auf ein einzelnes Prestigeprojekt, sondern entwickeln parallel ein vollständiges Portfolio für unterschiedlichste Transportanforderungen. Diese Skalierung dürfte ein entscheidender Vorteil im Wettbewerb sein, da sie mehr Kunden einen bedarfsgerechten Übergang zur Elektromobilität ermöglicht.\n\t\t\t,\n\t\t