Mittelklasse
E-Auto

Mysteriöses Auto im BMW-Video entdeckt: Warum das nicht der neue i4 ist

Verstecktes BMW-Concept der Neuen Klasse
Warum das nicht der neue BMW i4 ist

In einem Erklärvideo von BMW taucht ein mysteriöses Fahrzeug auf. Erste Medien spekulieren bereits auf einen neuen i4 (Neue Klasse). Wir haben mit BMW gesprochen und ordnen das Auto ein.

ArtikeldatumZuletzt aktualisiert am 28.09.2025
BMW i4
Foto: BMW

Mit der Einführung des neuen iX3 beginnt für BMW eine neue Ära – und eine Modelloffensive auf Basis einer komplett frischen Technik-Plattform mit dem Namen "Neue Klasse". Schon jetzt ist klar – nach dem iX3 werden weitere rein elektrische Fahrzeuge wie eine Limousine im 3er-Format (i3) folgen.

Auf der BMW-Website des neuen iX3 taucht nun im Hintergrund ein bislang unbekanntes, viertüriges Elektro-Modell auf. In Animationsclips zu den Assistenzsystemen des neuen iX3 ist eine kantige Limousine zu sehen, deren Design vor allem im Inneren klar an die Neue Klasse erinnert. Allerdings zeigt sie einige neue Details wie markantere Nieren, zweigeteilte LED-Scheinwerfer, bündige Türgriffe und sehr schmale Rückleuchten.

Neuer i4 in der Entwicklung

Natürlich ist BMW dabei, einen Nachfolger für das recht erfolgreiche i4 Gran Coupé zu entwickeln. Ob es sich bei dem "Easter Egg" aber tatsächlich um das kommende Modell handelt, darf bezweifelt werden. Einige Medien berichten das allerdings. Für uns Grund genug, einmal in München nachzufragen.

BMW selbst scheint etwas überrascht von der Anfrage. Schließlich dient das Fahrzeug auf der Website schon länger als Illustration für Sicherheitssysteme. "Bei dem Modell handelt es sich um ein generisches Fahrzeug, das lediglich der nicht modellspezifischen Illustration von Fahrerassistenzsystemen dient", sagt ein Sprecher. Der Bezug zur realen Modellpalette ist also nicht gegeben. Dennoch möchten wir Ihnen die Eindrücke nicht vorenthalten und fassen einige Screenshots für Sie zusammen:

BMW i4
