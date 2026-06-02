Neue Elektro-SUVs: Mercedes bringt GLC 250 EQ und 300 4Matic EQ

Der Mercedes GLC 250 EQ und der GLC 300 4Matic EQ basieren auf der gleichen Plattform, unterscheiden sich jedoch in ihrer Antriebskonfiguration und Leistungsausbeute. Der GLC 250 EQ ist mit einem Heckmotor ausgestattet, der eine Leistung von 260 kW (354 PS) liefert. Kombiniert wird dieser mit einer Batterie von netto 85 kWh Kapazität, was eine Reichweite von bis zu 665 Kilometern nach WLTP ermöglicht.

Der GLC 300 4Matic EQ hingegen setzt auf zwei Elektromotoren, die zusammen eine Systemleistung von 310 kW (422 PS) generieren und Allradantrieb bieten. Die Reichweite fällt mit bis zu 645 Kilometern etwas geringer aus als beim heckgetriebenen Modell. Beide Varianten verfügen über eine maximale Ladeleistung von beeindruckenden 320 kW, wodurch ein Ladehub von 10 auf 80 Prozent in nur etwa 22 Minuten möglich ist.

Vergleich: GLC 250 EQ vs. GLC 300 4Matic EQ Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Modellen liegt in ihrer Zielgruppe: Der GLC 250 EQ spricht vor allem Käufer an, die Wert auf maximale Effizienz und geringere Kosten legen, während der GLC 300 durch seine höhere Leistung und den Allradantrieb eher dynamisch orientierte Fahrer anspricht.

Auch preislich gibt es Unterschiede: Während der Einstiegspreis des GLC 250 EQ bei etwa 64.000 Euro liegen dürfte, startet der GLC 300 voraussichtlich bei rund 68.000 Euro – jeweils deutlich unterhalb des bisherigen Topmodells GLC 400.

Ladeinfrastruktur und Alltagstauglichkeit Beide Modelle profitieren von Mercedes' moderner Ladeinfrastrukturstrategie. Dank der Unterstützung für Gleichstrom-Schnellladen mit bis zu 320 kW können sie in kurzer Zeit große Reichweiten nachladen – ein entscheidender Vorteil für Vielfahrer. Mit einer AC-Ladeleistung von bis zu elf Kilowatt sind sie zudem für das Laden zu Hause oder an öffentlichen Wechselstrom-Ladesäulen gut gerüstet.

Die Alltagstauglichkeit wird durch weitere Features wie den MBUX Hyperscreen erhöht, der nahtlos Informationen über Navigation, Energieverbrauch und Fahrassistenzsysteme integriert. Auch das großzügige Platzangebot im Innenraum macht den elektrischen GLC zu einem vielseitigen Begleiter.