Revolutionäre Ladeleistung: Neuer BYD Atto 3 (2027)

Mit der dritten Generation des Atto 3, in China als Yuan Plus bekannt, hat BYD das kompakte SUV deutlich vergrößert. Das Fahrzeug misst nun 4,67 Meter in der Länge, 1,90 Meter in der Breite und 1,68 Meter in der Höhe. Der Radstand wurde um 50 Millimeter auf insgesamt 2.770 Millimeter verlängert, was vor allem dem Innenraum zugutekommt. Dadurch bietet das Modell mehr Platz für Passagiere und Gepäck – ein entscheidender Vorteil gegenüber Wettbewerbern wie dem VW ID.4 oder Kia EV6.

Auch optisch hat sich einiges getan: Flache LED-Scheinwerfer und große Lufteinlässe dominieren die Frontpartie, während das Heck durch ein dreidimensionales LED-Design und ein beleuchtetes Logo hervorsticht. Halb versenkte Türgriffe und mehr farblich angepasste Anbauteile unterstreichen den Premiumanspruch des neuen Designs.

Hightech-Cockpit mit Komfort-Extras Im Innenraum setzt BYD auf modernste Technik und hochwertigen Komfort. Ein neues Zwei-Speichen-Lenkrad mit intuitiven Bedientasten ermöglicht eine einfache Steuerung, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Ergänzt wird dies durch ein digitales Kombiinstrument, einen großen Touchscreen sowie ein Head-up-Display.

Zu den weiteren Highlights zählen eine Ambientebeleuchtung mit 256 Farben, ein Audiosystem mit 16 Lautsprechern sowie ein Kühlschrank im Beifahrersitz – eine Seltenheit selbst in höheren Fahrzeugklassen. Mit bis zu 39 Staufächern bietet der Atto 3 zudem zahlreiche Möglichkeiten zur Unterbringung von Kleinigkeiten. Der Kofferraum fasst bis zu 750 Liter in der Standardkonfiguration; zusätzlich gibt es einen Frunk mit einem Volumen von 180 Litern.

Revolutionäre Schnellladetechnologie Eines der herausragenden Merkmale des neuen Atto 3 ist seine Ladefähigkeit. Dank einer Ladeleistung von bis zu 1.500 kW kann das Fahrzeug innerhalb weniger Minuten nahezu vollständig geladen werden – konkret von 10 auf 97 Prozent Ladestand. Dies wird durch die zweite Generation der Blade-Batterien ermöglicht, die nicht nur besonders sicher sind, sondern auch eine beeindruckende Lebensdauer bieten.

Die Reichweiten variieren je nach Batteriegröße: Mit Kapazitäten von 57,6 kWh und 68,6 kWh sind Reichweiten von bis zu 540 bzw. bis zu 630 Kilometern nach dem chinesischen CLTC-Zyklus möglich. Für Langstreckenfahrer könnte diese Kombination aus Reichweite und Ladegeschwindigkeit ein entscheidendes Kaufargument sein.

Europa-Perspektive: Wann kommt der Atto 3? Während der neue Atto 3 noch im Laufe des Jahres in China auf den Markt kommt, müssen europäische Kunden Geduld haben. Eine Markteinführung in Deutschland wird frühestens für das Jahr 2027 erwartet. BYD plant jedoch bereits den Ausbau seiner Infrastruktur in Europa – darunter auch Schnellladestationen mit Flash-Charging-Technologie.

Die Verzögerung bei der Markteinführung könnte strategische Gründe haben: BYD möchte möglicherweise zunächst Erfahrungen auf heimischem Boden sammeln und die Technologie weiter optimieren, bevor sie auf anspruchsvolle Märkte wie Deutschland trifft.