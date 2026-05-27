Skoda Epiq mit bidirektionalem Laden: So nutzen Sie ihn als Energiespeicher

Bidirektionales Laden ermöglicht es Elektrofahrzeugen wie dem Skoda Epiq, nicht nur Energie aufzunehmen, sondern diese auch extern bereitzustellen. Dabei unterscheidet man zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen: V2L (Vehicle to Load) für mobile Geräte, V2H (Vehicle to Home) für die Versorgung des eigenen Haushalts und V2G (Vehicle to Grid) zur Einspeisung ins öffentliche Stromnetz. Der Epiq unterstützt sowohl V2L als auch V2H und macht sich damit als mobiler Energiespeicher nützlich.

Technisch basiert dies auf der ISO-Norm 15118-20, die eine standardisierte Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Ladestationen sicherstellt. Für V2H ist zusätzlich ein Home Energy Management System (HEMS) erforderlich, das den Energiefluss zwischen Auto und Hausnetz intelligent steuert. Ein Wechselrichter wandelt dabei den Gleichstrom aus der Fahrzeugbatterie in Wechselstrom um, der im Haushalt genutzt werden kann.

Ladezeiten und Infrastruktur: Was leistet der Epiq? Alle Varianten des Epiq sind serienmäßig mit einem 11-kW-AC-Onboard-Lader ausgestattet. Dies ermöglicht ein bequemes Laden über Nacht an einer heimischen Wallbox. Die Ladezeit beträgt dabei etwa vier Stunden für die kleinere LFP-Batterie mit 37 kWh Kapazität. Der größere NMC-Akku mit 55 kWh benötigt entsprechend länger.

Beim DC-Schnellladen variiert die Leistung je nach Modell: Während die Basisversion maximal 50 kW erreicht, lädt das Topmodell mit bis zu 133 kW. Dies erlaubt es dem Epiq 55, den Ladestand von 10 auf 80 Prozent in nur 23 Minuten zu erhöhen.

Die Kombination aus AC- und DC-Ladeoptionen macht den Epiq flexibel einsetzbar. Für Eigenheimbesitzer mit Photovoltaikanlagen bietet sich zudem die Möglichkeit, überschüssige Solarenergie direkt ins Fahrzeug zu laden oder bei Bedarf ins Hausnetz zurückzuführen.

Die Integration von Photovoltaikanlagen in Verbindung mit dem Skoda Epiq eröffnet neue Möglichkeiten zur Senkung der Stromkosten. Durch bidirektionales Laden kann überschüssige Solarenergie gespeichert und bei Bedarf genutzt werden.

Praktische Anwendungen im Alltag Im Alltag zeigt sich die Vielseitigkeit des bidirektionalen Ladens besonders deutlich. So kann der Skoda Epiq beispielsweise als Notstromaggregat dienen – etwa bei Stromausfällen oder Outdoor-Aktivitäten. Mit einer Schuko-Steckdose ausgestattet, lassen sich mobile Geräte direkt am Fahrzeug betreiben.

Für Pendler oder Vielfahrer bietet der Zugang zu einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur entscheidende Vorteile. Dank der Schnellladefunktion können auch längere Strecken ohne lange Ladepausen bewältigt werden. Gleichzeitig sorgt die einfache Bedienung über Apps wie MyŠkoda dafür, dass Ladevorgänge bequem geplant und überwacht werden können.

Herausforderungen und Zukunftsperspektiven Trotz aller Vorteile gibt es noch Herausforderungen beim Einsatz von Technologien wie V2H oder V2G. Dazu zählen unter anderem regulatorische Hürden sowie technische Anforderungen an Wallboxen und Hausnetze. Dennoch zeigt sich bereits jetzt das Potenzial dieser Innovationen: Sie könnten nicht nur den Komfort für Elektroautofahrer erhöhen, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes leisten.