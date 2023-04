Skoda Space Das wird das größte Elektroauto von Skoda

Der "Space" wird das neue elektrische Flaggschiff in der Skoda-Flotte. Wann der Siebensitzer-SUV kommt, und was er zu bieten hat, lesen Sie hier.

Wenn Skoda bis 2026 seine Elektroflotte breit aufgestellt hat, dann wird ein Modell alle anderen überragen: Der Skoda Space. Denn das große SUV wird nicht nur den Kodiaq oder gar den Superb überragen. Er dürfte auch innerhalb des VW-Konzerns ein wichtiges Statement abgeben.

Noch kennen wir vom Space allerdings nur die Umrisse in Form einer lebensgroßen Skulptur, die Skoda am Stammsitz in Mladá Boleslav vorgestellt hat. Bekannt ist das imposante Format dennoch. Schließlich basiert das Serienmodell auf den Ideen der Studie Vision 7S von 2022. Und die durften wir sogar schon fahren.

Design: Modern Solid

Bisher ist die Studie das erste "echte" Auto, das die neue Designsprache "Modern Solid" von Chef-Designer Oliver Stefani und seinem Team nach außen trägt. An der Front prangt über dem Tech Deck, das statt des klassischen Kühlers die Sensor-Technik versteckt, der neue Skoda-Schriftzug. Das klassische Skoda-Logo verschwindet. Die Skulptur erinnert durch ihre kantig, dynamische Gestalt sogar etwas an Range-Rover-Modelle.

Der Vergleich zu den englischen Edel-SUV ist dabei nicht unpassend. Schließlich streckt sich auch der Skoda Space auf gut 4,90 Meter Außenlänge, überragt damit das bisherige SUV-Flaggschiff Kodiaq deutlich und fährt eher in der Touareg-Liga. 22-Zoll-Räder, wie sie die Studie trägt, passen ebenso zum Oberklasse-Format.

Antriebstechnik vom VW ID.7

Bei diesen Eckdaten dürfte es einen nicht überraschen, wenn der Skoda Space das teuerste Modell in der Palette der Tschechen wird. Schließlich kommen unter die Hülle ausschließlich rein elektrische Antriebsvarianten. Angesichts der Größe dürfte das stattliche SUV die kürzlich vorgestellten Komponenten des VW ID.7 nutzen. Damit ist auch der neue Motor "App 550" gemeint, der es auf 550 Newtonmeter Drehmoment bringt.

Die Permanent-Synchronmaschine, die an der Hinterachse sitzt, leistet im ID.7 stramme 210kW/286 PS und dürfte schon für sportliche Fahrdynamik ausreichen. Wie beim VW-Pendant ist aber auch Allradantrieb denkbar. Mit einem zweiten E-Motor an der Vorderachse könnte das Leistungsspektrum des SUV dann auf bis zu 340 PS aufgespreizt werden.

Batterien und Ladeleistung

Schon bei der Studie Skoda Vision 7S trägt der Akku eine Kapazität von 89 kWh, was für eine WLTP-Reichweite von 600 Kilometern reichen soll. Solch große Akku-Packs kommen im VW-Konzern bisher nur beim angekündigten ID.7 zum Einsatz. Der kommt im Herbst 2023 auf den Markt und steht auf der MEB-Plattform. Als S-Version mit großem Akku (86 kWh netto) und Vorkonditionierung soll der eine maximale Ladeleistung von 200 kW zulassen.

Für den kleineren Akku mit 77 Kilowattstunden, der bei ID.3 und Co. als größtmögliche Option dient, ist die Ladeleistung auf 170 kW begrenzt. Mit der einstigen Studie ID. Vizzion hatte der Volkswagen-Konzern vor einigen Jahren sogar eine 111-kWh-Batterie angekündigt. Ein solch potenter Akku dürfte selbst in einem ausgewachsenen SUV für gewaltige Reichweiten auf Verbrenner-Niveau sorgen.

Interieur und Materialien

Auch wenn der Innenraum des Serienmodells noch längst nicht finalisiert ist, so gibt die Studie Vision 7S doch schon eine grobe Richtung vor. Im luftigen Interieur des Skoda Space werden die Insassen viele recycelte Materialien finden. Denn die Tschechen wollen in den kommenden Jahren viel in die Kreislaufwirtschaft investieren und neue Materialien aus bereits genutzten gewinnen.

Dass ein großer Touchscreen im Tesla-Format das Cockpit dominieren wird, dürfte kaum jemanden überraschen. In der Studie hatte das Hochformat-Display eine Bilddiagonale von 14,6 Zoll. Folgt man weiteren Versprechen der Studie, so will Skoda für einfachere Bedienbarkeit auch an Direktwahltasten und haptische Drehregler denken. Dazu wirbt ein großes Head-up-Display mit Augmented-Reality-Ansichten für weniger Ablenkung beim Fahren. Denn alle autonomen Fahrfunktionen wird der Skoda Space auch 2026 noch nicht übernehmen können. Dann nämlich ist das Serienmodell frühestens angekündigt.

Fazit

Skoda kündigt mit dem "Space" ein vollelektrisches, siebensitziges SUV von 4,90 Metern Außenlänge an. Das soll 2026 auf den Markt kommen und das größte Elektroauto der Marke werden. Die lebensgroße Skultur sowie die Studie Vision 7S gaben bereits einen Ausblick auf das kommende "Modern-Solid-Design".