VW Touareg bekommt doch Nachfolger: Das Flaggschiff könnte die SSP einführen

Noch im August 2025 schien das Aus für den VW Touareg nach 24 Jahren und drei Generationen besiegelt. Schließlich gibt es Informationen aus dem Konzernumfeld, dass die Produktion des Oberklasse-SUV im 2026 eingestellt werden soll. Und bislang gingen auch wir davon aus, dass es vorerst keinen direkten Nachfolger geben wird. Auf Anfrage von auto-motor-und-sport.de äußerte sich ein Unternehmenssprecher nicht konkret zu diesen Angaben und erklärte, dass Volkswagen zu entsprechenden Spekulationen grundsätzlich keine Stellung nehme.

In der Bildergalerie fassen wir die Geschichte des VW Touareg für Sie zusammen.

Wird die SSP in Bratislava eingeführt? Doch die Kollegen der Automobilwoche haben jetzt eine andere Spur verfolgt. Sie fanden heraus, dass der Produktionsstart der neuen VW-Super-Plattform SSP (Scalable Systems Platform) nicht in Wolfsburg, sondern in Bratislava stattfinden soll. Die SSP startet also nicht mit dem ID.Golf oder dem kompakten SUV ID.Roc. Inzwischen gelte es als wahrscheinlich, dass der ID.Touareg im Jahr 2029 den Auftakt macht.

Ein Start mit einem Oberklasse-SUV wäre aus Sicht des Konzerns naheliegend. Fahrzeuge in diesem Segment erzielen traditionell hohe Margen und könnten so die Einführung der SSP wirtschaftlich absichern. Gleichzeitig böte sich die Möglichkeit, das Werk Bratislava nach Produktionsende auf die neue Plattform umzurüsten – ein Vorteil gegenüber dem Standort Wolfsburg, wo Kapazitäten knapper sind.

VW und die Super-Plattform SSP? Die Idee des einheitlichen Mega-Baukastens SSP geht noch auf die Amtszeit von Herbert Diess zurück. Er war es auch, der ursprünglich das Ziel ausgab, bereits 2026 die ersten Modelle auf SSP-Basis einzuführen. Doch schon 2021 musste Volkswagen diese ehrgeizige Vorgabe nach hinten korrigieren – zunächst auf 2028. Nur wenige Monate später verschob sich der Start nochmals um rund 15 Monate. Aktuell ist 2029 als neues Zieljahr gesetzt. Hauptverantwortlich für die Verzögerungen sind anhaltende Softwareprobleme bei der hauseigenen Tochter Cariad. In der Zwischenzeit übernimmt Rivian als US-amerikanischer Software-Partner eine zunehmend wichtigere Rolle. Mittlerweile hat sich die Lage dadurch wohl stabilisiert.

Langfristig ist vorgesehen, dass SSP die beiden bestehenden Elektroplattformen MEB und PPE vollständig ablöst. Während diese noch vergleichsweise stark auf bestimmte Fahrzeugsegmente zugeschnitten sind, will VW mit SSP eine hochgradig skalierbare Architektur schaffen. Das betrifft Dimensionen, Leistungsstufen, Softwareintegration und automatisiertes Fahren gleichermaßen. Volkswagen spricht von einer Vision, auf Basis der SSP mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produzieren zu können. Der Baukasten ist konsequent auf Elektromobilität und digitale Fahrzeugarchitekturen ausgerichtet – inklusive eines neuen, einheitlichen Betriebssystems. Zudem bildet er die technologische Grundlage für das autonome Fahren im Konzern.

Touareg mit Verbrenner am Ende Ursprünglich sollte die SSP-Einführung mit dem ID.Roc oder dem ID.Golf erfolgen. Beide Modelle sind für das Stammwerk vorgesehen. Um dort Platz für die SSP zu schaffen, soll die Fertigung des Verbrenner-Golf nach Mexiko verlagert werden. Die Fertigung des aktuellen Touareg mit Verbrennungsmotor in Bratislava wird hingegen demnächst eingestellt – auch, weil die Nachfrage gering ist. Das Modell wird seit 2008 produziert, eine neue Generation wäre ohnehin fällig. Zudem wäre eine Anpassung an die kommende Euro-7-Norm mit erheblichem Aufwand verbunden.

Die Nachfrage nach dem Golf ist dagegen weiterhin hoch. Sicher wird Volkswagen die Produktion wegen des Umzugs nicht künstlich abwürgen. Man hört, dass sich der Plan eher um sechs bis zwölf Monate nach hinten verschiebt. Das hätte allerdings Folgen für den SSP-Start in Niedersachsen.